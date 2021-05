Visser heeft twee maanden voor Spelen scheur in hamstring

Wereldkam­pi­oen Alaphilip­pe laat Olympische Spelen schieten

14 mei Julian Alaphilippe, de regerend wereldkampioen op de weg, ontbreekt op de Olympische Spelen. De 28-jarige renner heeft in overleg met de Franse bondscoach Thomas Voeckler en zijn Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step besloten om het mondiale sportevenement in Japan over te slaan.