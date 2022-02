Waarom Rusland tijdens de Olympische Spelen in Peking 2022 ROC heet

Tijdens de eerste dagen van de Olympische Spelen zochten veel mensen in Nederland via Google antwoord op de vraag ‘Waarom heet Rusland ROC tijdens de Olympische Spelen?’ In dit artikel leggen we je uit waarom dit zo is.

Waarom mag Rusland niet meedoen aan de Winterspelen?

Rusland mag niet meedoen aan de Winterspelen in Peking omdat het land geschorst is vanwege overtreding van de dopingregels. Die schorsing is terug te leiden naar de Winterspelen van 2014, die in Rusland zelf plaatsvonden. Nadat het toernooi in Sotsji was afgelopen, bleek dat de Russische overheid had meegewerkt aan een dopingprogramma voor de Russische sporters. Het antidopingagentschap Wada strafte Rusland daarom met uitsluiting van alle grote internationale sporttoernooien, zoals onder meer de Olympische Spelen.

In 2019 volgde er een tweede schandaal. Er bleek gesjoemeld te zijn met bewijzen en positieve test uitslagen van het Russische dopinglaboratorium. Het Wada schorste Rusland in december 2019 nog een keer voor vier jaar van alle grote internationale sporttoernooien. Rusland ging in beroep bij het internationale sporttribunaal CAS, waarna de straf werd gehalveerd. Vanaf december 2022 mag Rusland weer meedoen, maar nu tijdens de Winterspelen in Peking is het land nog niet welkom.

Hoe kan het dat er wel Russische atleten meedoen aan de Olympische Spelen?

Na de schorsing is er besloten dat Russische sporters zonder dopingverleden wel mee mogen doen aan de Olympische Spelen, maar zonder hun eigen land te vertegenwoordigen. Ze zijn onderdeel van het ROC, het Russisch Olympisch Comité. Daarmee zijn ze neutraal en dragen ze de olympische vlag, in plaats van de Russische. Als ze winnen wordt dus ook de olympische vlag gehesen en klinkt er muziek van de componist Tsjaikovsky, in plaats van het Russische volkslied.

Dat Russische sporters zonder dopingverleden nog gewoon mee mogen doen aan de Olympische Spelen, zorgde voor veel frustratie onder sporters van andere landen. Zo ontstond er veel ophef toen de Russische zwemmer Evgeni Rilov tijdens de Zomerspelen in 2021 twee keer een titel binnensleepte. De nummers 2 en 3 van de finale van de 200 meter, Ryan Murphy en Luke Greenbank, suggereerden dat Rilov vals speelde en vonden dat de Rus helemaal niet in Tokio had mogen zijn.

Wanneer mag Rusland wel weer meedoen met grote internationale sporttoernooien?

Na de halvering van de straf door het CAS, mag Rusland vanaf december 2022 weer onder eigen naam, vlag en volkslied meedoen. Dit jaar mist Rusland nog deze Winterspelen en het WK voetbal, wat eind van het jaar zal plaatsvinden. De Russen mogen wel meedoen in Qatar, maar dan niet onder de vlag van Rusland. Het team speelt in de play-offs tegen Polen. In de mogelijke finale wacht de winnaar van Zweden - Tsjechië.

