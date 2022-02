Willem-Alexander en Máxima feliciteren ‘uitzonderlijke’ Schouten, ‘Kramer de grootste allertijden’

IOC-baas Thomas Bach krijgt de wind van voren na forse kritiek op coach Valieva

De stevige kritiek van Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), gisteren op het gedrag van het begeleidingsteam van Kamila Valieva is de coach van de veelbesproken Russische kunstrijdster, Eteri Toetberidze, niet in de koude kleren gaan zitten. Ook klinken uit Rusland felle woorden over de uitval van Bach, die na de vrije kür donderdag het optreden van de Russen hekelde.

12:58