Wüst presteert op het juiste moment, zo doe jij dat ook: ‘Optimaal voorbereiden en niet laten afleiden’

Of het nu voor een eerste marathon is, een belangrijke presentatie of een lastig examen - er zijn momenten dat we boven onszelf willen uitstijgen. Zoals Ireen Wüst dat kan. ,,Boven jezelf uitstijgen is een onhaalbaar doel”, zegt Nico W. van Yperen. ,,Als je dat nastreeft, zet je jezelf onnodig onder druk. Het gaat je echt niet lukken om op een magische wijze beter te presteren dan je kunt. Dat doet Ireen ook niet. Wat wél kan, en wat zij héél goed kan, is het maximale uit jezelf halen.”