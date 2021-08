Zverev zorgt met olympisch goud voor Duitse primeur

Novak Djokovic was een week geleden bij aanvang van het tennistoernooi de grote favoriet om tweevoudig winnaar Andy Murray (2012 en 2016) op te volgen, maar de Serviër gaf het na een goed begin de afgelopen dagen volledig uit handen. Eerst gaf hij een set voorsprong in de halve finale weg tegen Zverev, daarna werd hij in de strijd om het brons zelfs verslagen door Pablo Carreno-Busta. De finale ging tussen twee spelers met Russisch bloed: de in Duitsland geboren Alexander Zverev - die Russische ouders heeft - en Karen Khachanov, na Daniil Medvedev en Andrey Roeblev de beste Russische speler.



Waar het vrouwentoernooi met Belinda Bencic al een verrassende winnares opleverde, was het voor aanvang van de finale bij de mannen ook al zeker dat er een outsider zou winnen. Zverev werd door de kenners amper genoemd in het toch al gedevalueerde speelveld zonder de afgehaakte toppers Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem. Na vroege aftochten van de als hoogste geplaatste spelers Medvedev en Stefanos Tsitsipas lag voor Zverev na de zege op Djokovic de weg vrij naar een gouden medaille. Alleen met Khachanov moest hij nog afrekenen om geschiedenis te schrijven.



Het begin was goed voor de 24-jarige Duitser, die vorig jaar de finale haalde van de US Open en daarin verloor van Thiem. Het spel van Zverev was dominant en hij sloeg op de tweede servicebeurt van Khachanov al toe. Bij een 5-3 stand plaatste Zverev zijn tweede break en was het op het tweede setpunt raak. Daarmee had hij de zege al voor de helft binnen, want in tegenstelling tot vorige Spelen ging de finale niet over drie maar over twee gewonnen sets.