Zwemster Groves trots na weigeren deelname aan Spelen: ‘Meer waard dan medaille’

Groves (26) verbaasde haar teamgenoten door zich in juni terug te trekken voor de trials die bepaalden wie Australië mocht vertegenwoordigen op de Spelen van Tokio. Nadat ze zich eerder al had beklaagd over een ongepaste benadering door een coach, kwam ze na haar afmelding met een boodschap op Instagram. ,,Laat dit een les zijn voor alle vrouwenhatende perverselingen in de sport en hun hielenlikkers: je kunt jonge vrouwen en meisjes niet langer uitbuiten, dingen over hun lichaam zeggen of ze proberen te manipuleren, en dan verwachten dat ze jou vertegenwoordigen zodat je je jaarlijkse bonus kunt verdienen. Die tijd is voorbij.”