Zwitserse vrouwen ongenaakbaar op mountainbike, Terpstra vijfde

Terpstra reed een sterke wedstrijd waarin ze lang aanspraak maakte op een medaille, maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met een vijfde eindklassering. Voor Tauber zat er mede door pech niet meer in dan een elfde plaats.

De Zwitserse vrouwen waren oppermachtig op de Izu MTB Course. Achter de ongenaakbare Neff, die de hele race solo aan de leiding ging, reden landgenoten Sina Frei en Linda Indergand naar respectievelijke zilver en brons. De pas 19-jarige Hongaarse Kata Blanka Vas verraste met een vierde plaats. Terpstra werd vijfde op 2.35 van Neff en op 1.16 van de bronzen plak van Indergand.



De Franse topfavoriete Loana Lecomte, die dit seizoen vier wereldbekers won, kwam mede door een val niet verder dan een zesde plaats. De Nederlandse Tauber reed lang in het gezelschap van landgenoot Terpstra en maakte aanspraak op een toptienklassering, maar viel door materiaalpech in de voorlaatste ronde ver terug.