Afscheid Hans Schipper, predikant van het Vechtdal: ‘Wees een herder voor anderen’

Geef Licht. Zo luidt de titel van zijn laatste kerstpreek afgelopen zaterdagavond in Oudleusen, deel van de Protestantse Gemeente Dalfsen. Aanvankelijk stelt dominee Hans Schipper dat de meeste mensen geneigd zijn tot het goede. Toch nuanceert hij dit aan het eind van het gesprek: ,,Ik hoop dat de meeste mensen deugen, maar helaas zien we vaak het tegendeel.’’

Steeds minder vangnetten

Schipper bevestigt dat er erg veel narigheid is. ,,In sommige levens blijft het lang donker. Eenzaamheid neemt toe, als gevolg van het individualisme. Er zijn steeds minder vangnetten. De polarisatie wordt versterkt door allerlei factoren. Wel kunnen we elk op kleine schaal proberen het bestaan van kwetsbaren te verlichten. Wij zijn lichtdragers in staat warmte te geven’’, benadrukt Schipper. Of zoals hij in zijn preek schrijft: ‘Wees een herder voor anderen’.

,,Kijk om naar de ander, blijf ze in de ogen kijken. De herders in het bijbels kerstverhaal bieden bescherming. Zij zijn het wakend oog in de duistere nacht. Voor ons vrijwilligerswerk vanuit de Werkgroep Roemenië zagen we veel herders in diepe armoede. Al jaren brengen we hulpgoederen naar dit land.’’

Bakkerszoon en buurmeisje

Schippers vrouw Siebrig (64) luistert mee. Ze zijn 42 jaar getrouwd en hebben vier kinderen. Zij was zijn buurmeisje in Vriezenveen waar hij als bakkerszoon opgroeide. Als kinderverpleegkundige in Ziekenhuis Hardenberg gaat ook zij minder werken. Zodat ze de tijd meer samen kunnen indelen. ,,Komend jaar wordt voor mij een sabbatical. Als predikant sta je toch 24 uur per dag aan. Je bent nooit klaar.’’

Hij wil de tijd besteden aan een boekje voor mensen met een verstandelijke beperking. ‘Bijbel- of spiegelverhalen’ met ‘eigen aansprekende teksten’ met hulp van iemand uit de doelgroep.

Ongemakkelijk

Zo’n dertig jaar is hij vrijwillig dominee bij de Baalderborg in Hardenberg. ,,In het begin moest ik wennen. Ik voelde me ongemakkelijk als de bewoners me lang bekeken of aanraakten. Inmiddels zijn ze voor mij al lang onmisbaar. Het jaarlijkse kerstspel blijf ik met hen spelen. Ik denk dat ze me zien als goede vriend van Jezus. De kerk is niet zo belangrijk voor de meesten. Soms wil iemand met je bidden en een kaarsje aansteken. Meestal voeren we huiselijke gesprekken. Ik wil hen bovenal in hun kracht zetten, en weerbaar maken.’’

De dominee begon zijn werk in het Noord-Brabantse Andel. Na vijf jaar kwam hij naar het Vechtdal waar hij predikant was in Hardenberg, Ommen, Bruchterveld en de afgelopen tien jaar in Dalfsen/Oudleusen. Een opvolger is er nog niet. ,,De spoeling is dun, steeds minder mensen kiezen theologie. Ik blijf als gastpredikant beschikbaar. Mijn preken vanaf de kansel houd ik kort, een kwartier hooguit. De dienst bestaat vooral uit zingen, bidden en vertellen.’’

Als Overijsselaar voelt hij zich thuis onder de Sallanders. ,,Ik ken de taal en mentaliteit: gemoedelijk, bescheiden en de kat uit de boom kijkend.’’

Onmenselijk

De afgelopen coronajaren vond hij ‘zwaar’ voor velen. Ondanks de noodzaak vanwege de druk in de ziekenhuizen, die hij via zijn vrouw direct meekreeg. Aanvankelijk deed hij rouw- en stervensbegeleiding telefonisch. ,,Dat vond ik niet menselijk. Met mondkap ben ik al snel weer op huisbezoek gegaan.’’ Hij preekte online als ‘een tv-dominee’.

Voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking bedacht hij zeven jaar geleden zijn alter ego Lotje. Deze bijdehante roodharige buikspreekpop bleek zeer geschikt voor het maken van YouTube-filmpjes tijdens de lockdowns. ,,Via haar kan ik gemakkelijker kritische dingen zeggen, over anderen en vooral over mezelf. Mijn belangrijkste taak de afgelopen decennia? Mensen laten voelen dat ze ertoe doen.’’

Hans Schipper neemt 15 januari officieel afscheid om 14.30 in de Grote Kerk van Dalfsen.