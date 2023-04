Als camping Vilsteren vol zit, puilt ook egelopvang Laarbrug uit: ‘Egels blijven superleuk’

,,Het opvangen van egels is en blijft superleuk, maar het gewone werk lijdt er wel eens onder. Vooral in de zomer zitten de hokken vol. Mijn zoon is medevennoot van de camping, gelukkig accepteert hij dat zijn moeder zo gek is.’’ Marja Bakker runt al acht jaar Egelopvang Laarbrug, bij de gelijknamige Vilsterse camping. Dat doet ze met hart en ziel.