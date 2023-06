Bewolkte dag in Ommen

Opnieuw investerin­gen in zwembad Vroomshoop, en nog meer goed nieuws voor zwemlief­heb­bers

Twenterand heeft plannen om, opnieuw, flink te investeren in Aquapark de Zandstuve in Vroomshoop. Momenteel wordt al onderzocht hoe de parkeerplaatsen beter ingedeeld en verhard kunnen worden. Ook wil de gemeente het toiletgebouw en de kleedkamers renoveren. En dat is niet het enige goede nieuws voor zwemliefhebbers in Vroomshoop.