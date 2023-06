Cameradichtheid Ommen onder het landelijk gemiddelde, meer dan honderd camera's in totaal

Wildgroei in vijvers zorgt voor ergernis in Ommen: ‘Na twee weken ben je terug bij af’

Even de hengel uitwerpen? Dan moet je op een aantal plekken in Ommen eerst zelf het water in. Dat zeggen hobbyvissers over het woud aan waterplanten in vijvers. Het ziet het er ook nog eens niet uit, klinkt het in de plaatselijke politiek. Een oplossing is er niet zomaar.