Een week hoge temperaturen is voor natuur geen ramp, maar het signaal wel

met videoDe eerste week van januari was nog nooit zo warm. De natuur ontwaakt te vroeg, hoe is dat te zien in Oost-Nederland. En hoe erg is dat eigenlijk? We vragen het de boswachters. Deze morgen wandelen we met Arend Spijker door het Vechtdal.