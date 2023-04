Elk jaar wordt er in Ommen 548 kilogram afval geproduceerd

Wilfried uit Raalte móét zijn Braziliaan­se vrienden helpen, dus de wandel­schoe­nen gaan weer aan: ‘Alles verwoest’

Hij was er wel klaar mee, die lange tochten. Hij is 59 jaar en de energie neemt af. Maar Wilfried Kleine Schaars uit Raalte heeft tóch weer de wandelschoenen aangetrokken. Sinds afgelopen weekeinde loopt hij elke zondag rond de 20 kilometer om geld in te zamelen voor de mensen in het Braziliaanse Rio Branco, waar zware overstromingen zijn.