Flink minder WW-uitkeringen in Ommen

Vierde klasse Hoonhorst weet eindelijk weer wat winnen is en is hekkenslui­ter af: ‘Het werd wel een keer tijd’

Ze moesten er bijna vijf maanden op wachten in Hoonhorst, maar zondagmiddag was het eindelijk weer feest. Nieuw Heeten werd met 2-0 verslagen, en daarmee was de tweede overwinning van het seizoen een feit. De vierdeklasser is ook gelijk hekkensluiter af door de zege. „En dat is wel effe lekker”, aldus de opgeluchte Hoonhorst-aanvoerder Sten Klein Herenbrink.