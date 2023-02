Gerrit (67) uit Ommen krijgt meteen bij eerste nieuwe controle keiharde boodschap: 'We kunnen niets meer doen’

Nu sloopt en verbouwt hij, straks is hij weer juwelier: Zuyver Juweliers komt naar Deventer

Het stond leeg en het stond er vooral lelijk bij, het pand aan de Broederenstraat nummer 6. Nu wordt het verbouwd en komt er antwoord op de vraag: wat voor winkel krijgt Deventer erbij? Het wordt… een juwelier. In deze tijd? „Ja, het is bijna bizar dat we van deze crisis nog weinig merken.”