Harde muziek, drank en lallende jongeren pal voor de deur van Andries: ‘Is hier soms net een festivalterrein’

Waterfront aan de Vecht in Dalfsen eindelijk vol, jaren nadat de bouw voltooid is: ‘Ligging is ideaal’

Na de opening van Domino’s Pizza in de Raadhuisstraat zijn sinds kort alle winkelpanden van het Waterfront in Dalfsen gevuld. Dat is voor het eerst sinds de oplevering, enkele jaren geleden. Hoe staat het ervoor bij ondernemers en bewoners in de statige wijk langs de Vecht? ,,Ik wou dat meer mensen zo’n mooie plek hadden.”