Heldere dag in Ommen

Bij jubilerend Vechtgeno­ten­huis in Ommen gaat het niet alleen maar over kanker: ‘Ik zie het als een feestje’

Het Vechtgenotenhuis in Ommen bestaat 15 jaar, dus was het zaterdag feest. Met onder meer een markt en een optreden van Karin Bloemen. Maar eigenlijk is het iedere dag een feestje op de plek waar mensen met kanker, of hun familie, samenkomen. ,,Vaak is een half woord al genoeg.”