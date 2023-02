Houtzager vierde in GP Oliva, Ommense Schaper (15) kent veelbelovend GP-debuut in Lier

Trossen gaan snel los voor Ommer Vechtzomp, maar ligplaats ontbreekt: ‘Waren te goed van vertrouwen’

Het duurt niet lang meer of ook Ommen heeft een eigen zomp in de Vecht. Na drie jaar van noeste arbeid door vrijwilligers is de de replica van het schip bijna gereed. Eind april gaat die het water in. Er is nog wel een probleem: er is nog geen ligplaats.

10 februari