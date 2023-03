In Ommen draaien buurtbewoners gemeentelijke locatiekeuze voor nieuwe school (voorlopig) terug: ‘Meer onderzoek’

Greeve derde in GP Lier, Dalfsense junior Nanning springt naar derde plek in U25 GP Opglabbeek

Veeninger Michael Greeve toonde zondagmiddag maar weer eens aan dat hij met de negenjarige Jacksonville een toppaard in de dop op stal heeft. De derde plek in de Grote Prijs van het Belgische Lier was een bevestiging van de fraaie opmars waaraan het duo bezig is, en leverde de springruiter ook nog eens ruim 4000 euro aan prijzengeld op.