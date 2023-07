In Ommen wonen bijna vierhonderd jongvolwassenen (nog) met ouders

Grootste zonnepark­plan in Raalte zorgt voor weerstand in buurt: ‘Het past niet hier’

Aanwonenden van de Stobbenbroekerweg en de Hondemotsweg in Raalte zijn fel tegenstander van plannen voor zonneparken in hun omgeving. Drie locaties, bij elkaar opgeteld 18 hectare. Hoe zien de plannen eruit en wat moet er nog gebeuren? We zoomen in op het grootste zonneparkplan in de gemeente Raalte.