Jeffrey (26) uit Ommen zou zijn vriendin mishandelen, maar hem straffen gaat niet

MET VIDEO Ravage in centrum Nijverdal: inbrekers slopen ruim tien auto's en vernielen meerdere winkelpan­den

Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag een grote ravage aangericht in het centrum van Nijverdal. Op de parkeerplaats achter het station zijn meerdere autoruiten ingeslagen en ook is geprobeerd om in te breken bij meerdere winkels.