Kans op lichte regen en bewolkt weer in Ommen vanochtend

Zwolle wil minder auto's in binnenstad: grote ondergrond­se parkeerga­ra­ge kost miljoenen

De auto parkeren, even naar het toilet, snel een boodschap doen en daarna overstappen op een deelfiets. Of meteen de bus pakken. Dit moet het parkeren 2.0 in Zwolle worden. De eerste grote vernieuwde parkeergarage is gepland naast Park de Wezenlanden en daar hangt een stevig prijskaartje aan.