Kritiek op ‘tijdelijke’ woningen houdt aan in Ommen: ‘Vertrouwen ontbreekt’

Restaurant Het Weeshuys in Zwolle wacht al jaren op terras: ‘Had er al twee jaar moeten zijn’

Restaurant Het Weeshuys in Zwolle wacht al jaren op toestemming voor een terras. Want zonder terras geen opening in de zomermaanden. Het goede nieuws: de herinrichting van de Kop van Assendorp biedt straks ruimte, alleen is die al enkele keren uitgesteld.