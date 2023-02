Muziek en drank aan de Vecht in Ommen; Andries pikt ‘festivalterrein voor de deur’ niet

MET VIDEO Carnaval is voor Vilsteren een belangrijk feest: ‘Verhoogt de leefbaar­heid en saamhorig­heid’

Er is weer feest in Vilsteren, want carnaval kan gewoon weer doorgaan in februari en niet in mei zoals vorig jaar. ,,En eigenlijk hoort deze kou gewoon bij carnaval, geen warme temperatuur”, weet carnavalsvierder Remy Herbrink.