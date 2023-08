Ommen telt 1415 bestelauto's, jaarlijks gaat het zestien keer mis

Hardenberg­se veteraan wordt nu ook herdacht bij het Indië Monument: ‘Hij had geen trauma’

De herdenking bij het Indië Monument aan de Vecht in Hardenberg was vanavond anders dan in voorgaande jaren. Natuurlijk werden alle soldaten herdacht, maar dit keer stond vooral ook Hardenbergse veteraan Gerrit van Faassen in het middelpunt. Hij overleed op 27 juli op 88-jarige leeftijd.