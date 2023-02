Ongeneeslijk zieke Gerrit de Jonge (67) stopt als raadslid in Ommen: ‘Nu gaan we het anders doen’

MET VIDEO Deze groep viert al een halve eeuw samen carnaval in Zwolle: ‘Word niet meer zo blauw als vroeger’

Ze zijn rond de zeventig en minder zot dan voorheen, maar leden van carnavalsgroep De Mafkikkers vieren het volksfeest in Zwolle gretig - en dat al vijftig jaar. Niet meer met een eigen wagen, maar wel met een partytent in Assendorp. En daarna door naar de binnenstad, mét nageslacht. ,,Het is een soort familie geworden.”