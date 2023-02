Opmars Ommense springruiter Schuttert leidt tot terugkeer in het miljoenenbal

Hardenberg onderzoekt milieuge­vol­gen groter industrie­ter­rein Dedems­vaart: ook zwaardere bedrijvig­heid onder de loep

De gemeente Hardenberg gaat de gevolgen voor het milieu onderzoeken van de uitbreiding van bedrijventerrein Rollepaal in Dedemsvaart. Dat is nodig om een nieuw bestemmingsplan voor dit 25 hectare grote gebied te kunnen maken. Op donderdag 23 februari is er een inloopbijeenkomst over het plan.