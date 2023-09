ProRail sluit overgang bij landgoed Vilsteren, maar bedenkt voor wandelaars oplossing

Crossvirus heeft Noa en Levy in greep, familie uit Dedems­vaart jaagt bij NK Pumptrack op nieuwe titels

Als een dolle over een parcours van ruim tweehonderd meter door amper je pedalen te gebruiken. Dedemsvaart is zondagmiddag voor even het epicentrum van Pumptrack. Ruim 170 crossers knallen tijdens het Nederlands kampioenschap over de hagelnieuwe baan in het Vechtdal. Een middagje snelheid op een kruising van fietscross en skatepark.