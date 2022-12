Schuurbrand eist leven van 11 kalveren bij Vilsteren

Met video | updateEr heeft een brand gewoed bij een melkveebedrijf in het buitengebied van Vilsteren. Hierbij zijn elf kalfjes omgekomen. Ander jongvee dat er stond, kon worden gered. De brand is inmiddels onder controle.

De brand brak rond 13.00 uur uit in een stal van een melkveebedrijf aan de Achterveldseweg tussen Vilsteren en Lemelerveld. Brandweerkorpsen uit Ommen, Lemelerveld en Dalfsen zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. Er waren lange tijd dikke rookwolken te zien.

In de stal stond vee van 1 tot 3 maanden oud waarvan de boer en zijn zoon een deel hebben weten te redden. Elf kalfjes hebben het niet overleefd. Ook staat er in het gebouw een tank met diesel. Hierdoor werd de brand meteen door Veiligheidsregio IJsselland opgeschaald. Volgens de woordvoerder van VR IJsselland, Diana Inkelaar, zat er nagenoeg geen diesel meer in de tank.

Brandhaarden

Wat wel even spannend leek, was of het vuur naar een naastgelegen schuur zou overwaaien. Ook daar stonden koeien. „Dat gebeurde gelukkig niet”, meldt Inkelaar. „De wind staat gunstig en waait de andere kant op. Wel is er een kraan opgeroepen om een deel van de schuur te slopen zodat de brandweermannen beter bij de brandhaarden kunnen. Ook is gekeken of er asbest in het pand was, dat bleek niet zo te zijn.”

De brand is inmiddels onder controle. Inmiddels hebben brandweermannen een trekker uit de schuur gehaald. Het voertuig is door de vlammen volledig verwoest. Net als ander apparatuur dat er staat. Ook de schuur kan als verloren worden beschouwd.

Schreeuw om hulp

Vader Anton en zoon Fedor Hendriks staan bij de schuur en kijken verslagen toe hoe delen van de stal worden afgebroken. Anton Hendriks had de shovel binnen gezet en was in een tractor naar een naastgelegen stal gereden. ,,Binnen een paar minuten zag ik brand’’, zegt Hendriks. ,,Ik heb heel hard geschreeuwd.’’

De schreeuw was zo hard dat zijn zoon en de koeien in de naastgelegen stal er van opschrokken. Zoon Fedor: ,,Ik ben snel achterom gerend en heb de deuren opengezet. Een paar kalveren konden zo naar buiten.”

De mannen kregen hulp van een groepje tieners uit de buurt. In totaal zijn 12 kalveren gered. Doordat er direct veel rook was, konden vader en zoon niet verder naar binnen om de rest te redden. Beide mannen treuren om het verlies. ,,Het materiaal maakt niet zoveel uit, maar de dieren... Doodzonde”, verzucht zoon Hendriks.

Sjofel in brand

Volgens Hendriks is de shovel die in de schuur stond de oorzaak van het vuur. Deze was in brand gevlogen. Door de brand ontstond veel rook. Lange tijd waren donkere rookwolken te zien.

Veiligheidsregio IJsselland raadt omwonenden die last hebben van de rook of brandlucht nog steeds aan om deuren en ramen gesloten te houden.

Eerder deze week woedde er een grote brand bij een melkveebedrijf in Zalk. Daar kwamen 44 kalveren en jonge koeien om het leven.

Volledig scherm Runderen staan buiten de stal waar een grote brand woedt in Vilsteren. © Pro News