Scooterrijder (44) belandt in de sloot bij Ommen: vermoedelijk onder invloed

MET VIDEO Bijzonder pontje bij Zwolle kan nu niet varen (en dit is waarom): ‘Dit komt bijna nooit voor’

Het Haersterveer, naar verluidt het laatste met de hand getrokken kabelpontje van Nederland, is tijdelijk uit de vaart genomen. Er is de laatste tijd dusdanig veel regen gevallen dat vrijwilligers het niet meer zien zitten om steeds op en neer de Vecht over te gaan. ,,In deze periode van het jaar komt dit bijna nooit voor.”