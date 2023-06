Sterftecijfer in Ommen rond landelijk gemiddelde

Nieuwe heup nodig? Grote kans dat je oude eindigt als botchips of croutons

Bloed doneren, dat is een bekend fenomeen. Maar bot doneren? Ook dat gebeurt. Krijg je in een van de ziekenhuizen in deze regio een nieuwe heup, dan kun je de vraag verwachten of je je oude heupkop wilt doneren. ,,Want daar is behoefte aan, zeker met het oog op de vergrijzing. Zo kan dat ding dat jou zo’n pijn doet, anderen helpen.’’