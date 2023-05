Vandaag overwegend bewolkt weer in Ommen

Fietser gewond naar ziekenhuis gebracht na aanrijding op beruchte rotonde in Nijverdal

Op de beruchte rotonde van de Helmkruidlaan met de Baron van Sternbachlaan in Nijverdal is zaterdag aan het begin van de avond een fietser gewond geraakt. Dat gebeurde nadat een automobiliste hem over het hoofd zag.