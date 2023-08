Vilsteren heeft eindelijk huurhuizen voor starters (maar dorpsjeugd vangt bot)

Nieuwe autoroute door Sallandse Heuvelrug: ‘Op deze manier bestond het nog niet’

Niet fietsend of wandelend, maar juist met de auto. Vijf toeristische bureaus in Overijssel hebben een nieuwe route gelanceerd: ‘Autorondje Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal’. De wegen leiden langs de natuurgebieden, maar ook langs landgoederen, musea en dorpen en steden: ,,We kunnen het hele gebied nu in één keer laten zien.’’