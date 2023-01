Weg vrij voor nieuwe brug in Junne: rechter wijst bezwaren af

WhatsApp-gesprek Verontwaar­di­ging neemt toe: deze appjes en mails onthullen dat school bij Hardenberg al lang in beeld was voor vluchtelin­gen

Uit interne mails en apps van de gemeente Hardenberg blijkt dat het schooltje in Schuinesloot voor opvang van Oekraïense vluchtelingen al maanden in beeld was. En dat terwijl in oktober de gemeente Hardenberg het plan onder stoom en kokend water aan de buurt presenteerde. Dat er geen tijd meer voor inspraak was leidde tot verontwaardiging. Die is nu des te groter.

21 januari