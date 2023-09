Fotoreportage Uitleven op de kermis en in de feesttent: zo zag de slotavond van de Feestweek Vroomshoop eruit

Touwtje trekken met mama, met papa in de botsauto en naar de schiettent met opa: zo genoot de jeugd de afgelopen week van de Feestweek Vroomshoop. En als de kleintjes eenmaal op één oor lagen, was het tijd voor volwassenen om zich uit te leven in de feesttent. Wij bezochten de Feestweek afgelopen zaterdagavond, en dat leverde een uitgebreide fotoreportage op.