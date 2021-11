Met mbo-diploma laag opgeleid? ‘Dan ben je juist praktisch hoog opgeleid’

Hij kwam letterlijk en figuurlijk van ver: Gerard Matabaro kwam op z’n 13de als Congolees vluchteling via Oeganda naar Nederland. Inmiddels zit hij in het examenjaar van de opleiding Sociaal Werker op het Albeda College in Rotterdam, maakt hij zich als mbo-ambassadeur sterk voor het middelbaar beroepsonderwijs én oriënteert hij zich op een vervolgstudie om de wereld verbeteren.

Gerard (20) is een actieve baas: behalve mbo-ambassadeur (een functie waarvoor een Albeda-docent hem voordroeg) zit hij in de Studentenraad van het Albeda College én hij is actief in het jongerenpanel van zijn woonplaats Spijkenisse. Het heeft alles met zijn motivatie te maken: hij wil zaken verbeteren, in het bijzonder voor jongeren. En dat kan op heel veel fronten, heeft Gerard ook tijdens zijn mbo-opleiding Sociaal Werker geleerd.

Dichtbij, op school, maakt hij zich er hard voor om opleidingen en bedrijfsleven beter samen te laten werken. ,,Veel mbo-studenten hebben moeite om aan een stageplek te komen. Terwijl het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide mensen, weten opleidingen en de markt elkaar toch niet altijd goed te vinden. Ik denk dat mbo-opleidingen beter kunnen samenwerken als ze dezelfde visie en missie hanteren. En daarbij zullen we het bedrijfsleven ervan moeten overtuigen dat ze ruimte moeten creëren voor mbo-studenten; die studenten zijn immers hun toekomstig personeel.’’

Praktisch hoog opgeleid

Daarbij heeft het mbo last van een verkeerd imago, vindt Gerard. ,,Er heerst bij sommige mensen een bepaald beeld, ook bij ouders die hun kind liever naar het hbo zien gaan, dat je als mbo’er ‘laag opgeleid’ zou zijn. Maar dat is juist niet zo; mbo’ers zijn praktisch hoog opgeleid! Mbo staat voor mij gelijk aan ‘hoger praktisch onderwijs’, je leert hier een belangrijk vak, in belangrijke sectoren. Mensen met een mbo-diploma hebben we keihard nodig, bijvoorbeeld in de techniek en zorg zijn nu al enorme tekorten. Het mbo is het fundament van onze samenleving.’’

Quote We moeten volgens mij toe naar – deels online en deels fysiek – onderwijs in kleine groepen

Wie Gerard hoort praten, beluistert een aanstaand politicus. En dat is ook zijn ambitie, zegt hij. ,,Ik wil de politiek in om dingen te verbeteren. Om me heen zie ik nu ook veel jongeren opstaan. Ze maken zich onder meer zorgen over het klimaat, de woningmarkt waar veel jongeren aan de kant staan en de zorg.’’ Die laatste zorg deelt Gerard uit de praktijk: hij werkt via een uitzendbureau als helpende (‘mooi werk, heel leerzaam’) in verpleeghuizen in Rotterdam en omgeving. Ook in de praktijk van die bijbaan ziet hij al dat ‘de politiek’ andere keuzes zou kunnen maken, bijvoorbeeld om het tekort aan verzorgenden te verkleinen.

Kwaliteit

Zijn hoofdtaak ligt nu vooral op het Albeda College, waar hij in het examenjaar zit van de Opleiding Sociaal werker, terwijl hij daarbij – nog tot december - het mbo-ambassadeurschap vervult. Gerard: ,,Ik vind het een eer om mbo-ambassadeur te zijn. Ik kan veel van anderen leren, spreek veel met andere mensen, politici ook. Zo sprak ik, samen met andere mbo-ambassadeurs, met Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij ging het over de kwaliteit van het mbo-onderwijs en online en fysiek onderwijs. Binnenkort gaan we met de mbo-ambassadeurs naar het ministerie van Sociale Zaken voor het project ‘Mbo-talent’.’’

En op school gaat Gerard als lid van de Studentenraad onder meer in gesprek met het College van Bestuur. Daarbij strijdt Gerard onder meer voor kleinere klassen. ,,Bij fysieke lessen op het mbo gebeurt het nog steeds dat je les krijgt in een klas met 30 studenten. Dat kan echt niet meer; we moeten volgens mij toe naar – deels online en deels fysiek – onderwijs in kleine groepen. Dan kun je iedereen voldoende aandacht geven.’’

Vlucht

Wereldverbeteraar Gerard heeft z’n draai dus gevonden. Dat heeft wel even geduurd, vooral omdat hij pas op z’n dertiende in Nederland belandde. ,,Ik ben in Congo mijn ouders kwijtgeraakt en vluchtte met mijn tante en drie broers naar Oeganda. Uiteindelijk kwamen we in Nederland, waar ik begon in een Internationale Schakelklas (ISK) omdat ik alleen Engels sprak. Ik heb mijn vmbo-diploma gehaald, en dit jaar wil ik mijn mbo-diploma halen. En volgend jaar wil ik weer verder: ik twijfel nog tussen hbo bestuurskunde in Den Haag of Rechten in Leiden.’’

En dan? De opvolger van Mark Rutte worden? ,,Dat weet ik nog niet, ik wil heel graag meer leren, mezelf ontwikkelen, en houd ervan om met mensen om te gaan. Van alles wat op je pad komt, kun je wijzer worden. Ik ben blij dat ik kansen heb gehad. En als ik iéts heb geleerd, is het dat je de kansen moet pakken die je krijgt.’’

