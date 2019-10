Hoe een tussenjaar je leven kan veranderen: af en toe een potje janken hoort er óók bij

Natuurlijk kun je thuis blijven, veilig bij je Nederlandse familie en vrienden. Maar in een tussenjaar in het buitenland kun je ook leren, werken en reizen maken die je leven veranderen. Marleen Ophorst weet er alles van. Tijdens De BuitenlandBeurs (22 en 23 november) in Utrecht vertelt Marleen, ooit een verlegen meisje, aan scholieren en hun ouders hoe je van een tussenjaar een onvergetelijke tijd kunt maken.

Marleen (24 jaar) was op de middelbare school bepaald niet het type dat de wereld even zou gaan veroveren, vertelt ze. ,,Ik was een heel verlegen meisje. Van mijn klas was ik de enige die een tussenjaar nam. Gelukkig steunden me ouders me wel. Ze zeiden: als je dit echt wilt, moet je het vooral doen.’’



Marleen, die in elf maanden langere tijd verbleef in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, bereidde zich goed voor op haar avonturen. ,,Ik was nog nooit alleen op reis geweest. Daarom wilde ik graag naar ‘westerse’ landen, waar Engels wordt gesproken.’’

Canada

En nee, dat Engels beheerste ze niet echt goed voor ze op reis ging. ,,Ik ben geslaagd met een 3 voor Engels. Dat kon toen nog. Daarom heb ik de eerste drie maanden van mijn tussenjaar een cursus Engels gevolgd aan een universiteit in Toronto, dat had ik in Nederland al geregeld via de organisatie Education First. Engels leren ging in Canada prima, ook omdat je nergens met Nederlands terecht kunt. Je móet de hele dag dus wel Engels praten. En we zaten allemaal in hetzelfde schuitje: ik zat bijvoorbeeld bij studenten uit Mexico, Japan en Brazilië. Iedereen wil de taal leren, en iedereen wil nieuwe vrienden maken.’’

Dat lukte. Sterker nog: Marleen deed er vrienden voor het leven op. ,,Met mij kamergenootje uit Mexico ben ik later op reis gegaan. Ze is nog steeds een goede vriendin.’’ De periode in Canada was dus leerzaam (‘ik heb er zelfs mijn Cambridge-diploma Proficiency in English gehaald’) en louterend.

Na drie maanden Canada dook pas het eerste serieuze probleem op: Marleen had haar ticket naar Australië al geboekt. ,,Ik wilde eigenlijk helemaal niet weg uit Canada, ik had het er zó naar mijn zin. Op het vliegveld van Toronto heb ik zitten huilen omdat ik al mijn vrienden moest achterlaten.’’

Genoeg

Gelukkig voor Marleen wachtten in Australië nieuwe avonturen. ,,In Australië heb ik rondgereisd en gewerkt, als au pair. Dat verdient niet heel goed, maar het was genoeg om te kunnen blijven reizen. Het baantje heb ik geregeld via de organisatie Travel Active.’’

Ook in Australië maakte ze nieuwe vrienden. ,,Die contacten zijn soms vluchtig, je komt mensen tegen met wie je maar een dag of twee dagen optrekt, maar soms ook voor langere tijd. En het was heel fijn dat ik inmiddels Engels durfde te spreken, ik durfde andere mensen aan te spreken. Ik had ook geleerd dat het helemaal niet erg is om fouten te maken.’’

Dat laatste illustreert misschien wel de belangrijkste ‘winst’ van een tussenjaar, zegt Marleen. ,,Ik ben veel zelfstandiger en zekerder geworden. Vroeger vond ik het erg als ik in de klas iets moest vertellen, nu vind ik het leuk om presentaties voor 200 mensen te houden.’’ Dat doet Marleen onder meer als WilWeg-ambassadeur bij gelegenheden als De BuitenlandBeurs. Maar ook bij haar bijbaantje – ze studeert nu Civiele Techniek aan de TU Delft - waar ze onder meer schoolklassen en buitenlandse gasten gasten rondleidt bij de Maeslantkering, de stormvloedkering bij Hoek van Holland. ,,Die bijbaan heb ik mede te danken aan mijn buitenlandervaring, werkgevers vinden het interessant als je langere tijd in het buitenland bent geweest.’’

Studeren

Na Australië volgde nog een onvergetelijke rondreis door Nieuw-Zeeland, en vervolgens keerde ze naar Australië terug om te werken en te reizen. Niet onbelangrijk: ze bleef voor ogen houden dat ze eenmaal terug in Nederland wilde gaan studeren. Marleen: ,,In een tussenjaar moet je blijven nadenken wat je na je terugkomst in Nederland wilt gaan doen. En je moet de aanmelddeadlines voor je volgende studie goed in de gaten houden. Anders kom je thuis en kun je niet beginnen met studeren. Dan zou je nog een tussenjaar moeten nemen…’’ Hoewel Marleen dat zeker geen straf had gevonden, koos ze wel voor een serieuze studie.

Bang dat ze na de vrijheid van het tussenjaar niet meer in een studieritme zou passen, was Marleen niet. ,,Ik moest in het begin wel even wennen, maar ik had in het tussenjaar goed nagedacht over wat ik nou interessant vind. Dat was in mijn geval Civiele Techniek en dat bleek te kloppen: ik ben inmiddels aan mijn Master begonnen. En tijdens mijn studie heb ik in de vakanties en deels voor mijn studie ook veel gereisd, ook naar Afrika en Azië. Wel gek: in het tussenjaar vond ik het niet leuk om weer naar huis te moeten. Maar hoe vaker ik nu reis, ook in Afrika en Azië, hoe meer ik Nederland ga waarderen als thuisbasis.’’

Kosten

Echte schaduwkanten van een tussenjaar kan Marleen niet noemen. Zelfs de kosten vond ze meevallen. ,,Ik moet wel zeggen dat mijn ouders een deel van mijn reis hebben hebben gesponsord. Maar als dat niet zo is, kun je met ter plekke werken je reis best bekostigen. En ik had voor mijn tussenjaar al gespaard via een baantje bij Albert Heijn, dat hielp.’’

Natuurlijk kan ze niet voor anderen beslissen, maar Marleen zou iedere VO-scholier aanraden om een tussenjaar te nemen. ,,Onderweg maak je veel nieuwe vrienden, soms reis je daar ook mee verder. Zo heb ik met vier mensen, die ik onderweg heb leren kennen, een camper gehuurd en een maand rondgereisd, dat was geweldig.’’

Familie

Ook het backpackersbestaan beviel Marleen wel. ,,Door langere tijd weg te zijn, kun je ook langzamer reizen. Als je het ergens superleuk vindt, blijf je er twee weken of langer en bouw je daar een soort leventje op, je leert er wat mensen kennen, je leert de stad beter kennen. Maar eigenlijk leef je vooral van dag tot dag. Als je ‘s morgens opstaat, hoef je alleen maar te denken: ‘Wat zal ik vandaag voor leuks gaan doen?’ Ik vond het heel fijn om eens niet alles te hoeven plannen.”

En nee, natuurlijk is niet ‘alles’ leuk tijdens je tussenjaar. ,,Ik heb een hele hechte familieband, vooral in het begin miste ik mijn familie enorm. Er waren dagen waarop ik dacht: ‘Waar ben ik aan begonnen’. Maar ik wist ook vooraf al dat iedereen dat soort dagen heeft. Daar moet je gewoon doorheen.’’

Eigenlijk heeft een tussenjaar maar één groot nadeel, grijnst Marleen, vooruitblikkend op de komende BuitenlandBeurs. ,,Hoewel mijn tussenjaar voor mij al even geleden is, denk ik er nog letterlijk elke dag, met een grote glimlach, aan terug. Ik zou het dus iedereen aanraden. Het grootste nadeel is dat ik straks aan scholieren sta te vertellen hoe leuk een tussenjaar is, terwijl ik het liefst in hun schoenen zou staan…”