Hoe kies je een vervolgopleiding? Evelien, Tamara en Robin volgen alle drie andere route

studiekeuzeHoe vind je nou die ene vervolgopleiding die precies bij je past? Soms door je hoofd een keer te stoten, soms door gewoon heel goed na te denken over wat je zelf wilt. Óf door het ongelijk te bewijzen van mensen die iets anders in je zagen. Drie personen, drie routes.

Evelien wil als watermanager de wereld verder helpen

Zeker, Evelien Wortel (20) uit Dieren heeft ook andere opties overwogen en is bij andere opleidingen gaan kijken. Maar als tweedejaars student Land- en Watermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL, locatie Velp) zit ze prima op haar plek, ontdekte ze. En ja, het is een hbo-opleiding die actueler is dan ooit. De stijgende zeespiegel en klimaatverandering, landen die zuchten onder droogte of juist overstromingen en de roep om schoon drinkwater: er is een grote vraag naar mensen die ‘onze’ waterproblemen kunnen oplossen.

Als Evelien haar hbo-opleiding heeft afgerond, heeft ze grote plannen. ,,In ons derde jaar gaan we op stage, en ik probeer nu al te regelen dat ik die in het buitenland kan gaan doen. Na mijn studie wil ik ook in het buitenland gaan werken.’’

In het het eerste jaar haalde Evelien al haar propedeuse. Daarmee zou ze bijvoorbeeld kunnen overstappen naar de WUR (Wageningen Universiteit) om op universitair niveau een vergelijkbare studie (International Watermanagement) te gaan doen. ,,Maar ik denk dat het hbo beter bij me past. Op de universiteit is het vooral theorie, bij ons is het theorie én praktijk, dat vind ik fijner.’’

Volledig scherm Evelien Wortel is tweedejaars student Land- en Watermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL, locatie Velp). © RV

Bij haar studiekeuze lette Evelien niet alleen op de inhoud. Land- en watermanagement sloot aan bij haar twee favoriete vakken op de havo (wiskunde en aardrijkskunde). Maar ook de grootte en de locatie van de opleiding speelden een grote rol. Zo kan ze thuis blijven wonen en voelt ze zich goed bij de kleinschalige Hogeschool Van Hall Larenstein. ,,Vorig jaar begonnen we met vijftig studenten in het eerste jaar, dit jaar zijn het er 65. Maar dat is nog altijd een klein aantal in vergelijking met andere studies. Ik ben bijvoorbeeld ook gaan kijken naar hbo-opleidingen in Utrecht. Ik vond dat zó massaal en verdwaalde direct. Dit kleinschalige past beter bij me; het is gezellig en docenten hebben veel aandacht voor je.’’

En nee, niet álles is leuk. ,,Ik verheug me bijvoorbeeld op de module ‘duurzame delta’ waarmee we dit jaar aan de slag gaan. Maar afgelopen jaar heb ik ook wel zitten zuchten omdat ik gewoon niet zo goed ben met GIS, het geografisch informatiesysteem waarmee je heel veel kunt.’’ Gelukkig voor Evelien zijn er veel meer zaken die haar wél aanspreken. En dat Nederland (bijvoorbeeld bij waterschappen) en de rest van de wereld zit te springen om afgestudeerde land- en watermanagers, is natuurlijk mooi meegenomen. ,,Eerst wilde ik eigenlijk al in het buitenland gaan studeren. Maar toen ik me erin verdiepte, bleek dat Nederland wereldwijd de beste plek is om watermanagement te studeren, er is hier zóveel kennis. Na natuurrampen als overstromingen worden ook vaak deskundigen uit Nederland ingevlogen. En al gun ik geen enkel land een natuurramp, het lijkt me wel mooi om in dat soort situaties te gaan helpen om het watermanagement te verbeteren.’’

Tamara: ‘Het was een lange zoektocht’

De schoolcarrière van Tamara van der Laan (22) heeft iets weg van een achtbaan: begonnen met een vmbo-kaderadvies klom ze verder via de mavo naar mbo-bouwkunde. Tamara: ,,Dat was wel gezellig, maar de lessen vond ik eigenlijk niet zo uitdagend.’’ Er volgde een nieuwe stap: de havo (via volwassenenonderwijs, vavo), die ze afrondde met mooie cijfers.



Vervolgens haalde Tamara glansrijk (bijna cum laude) haar propedeuse voor biomedisch laboratoriumonderzoek (hbo) aan de Hogeschool Leiden. Een studie Geneeskunde (universitair) lonkte (‘dat leek me gewoon heel leuk’), maar ze besloot eerst toch nog het vwo te gaan doen, weer via het volwassenonderwijs.



Voor iemand die geïnteresseerd is in geneeskunde, nam ze weer een opmerkelijke afslag: ,,Ik doe nu bedrijfskunde aan de Open Universiteit.’’ Lachend: ,,Ik vind nu eenmaal veel interessant, er zijn zoveel leuke studies. Het was voor mij wel een lange zoektocht. De meeste leerlingen kiezen na het voortgezet onderwijs één opleiding en dan is het klaar. Bij mij is het dus heel anders gelopen. Ik heb nergens spijt van, al was het fijn geweest als er op school eerder aandacht was geweest voor het ontwikkelen van mijn talenten. Maar eerlijk gezegd ben ik zelf ook lange tijd niet erg bezig ben geweest met de vraag: wat wil ik nu echt?’’

Volledig scherm Tamara van der Laan stapelde studies vanaf het vmbo tot aan de universiteit. © RV

Nu ze die vraag wel heeft beantwoord, denkt ze dat ze op haar plek zit. ,,Als ik bedrijfskunde heb afgerond, lijkt het me mooi om projecten te leiden, misschien wel mijn eigen bedrijf op te zetten en als digital nomad rond te reizen.’’

Voor het zover is, studeert ze online (‘ik moet alleen heel af en toe naar Den Bosch’) bedrijfskunde. Die discipline heeft ze inmiddels, ontdekte Tamara. ,,Ik vind het prima om op afstand te studeren, ook omdat je er relatief gemakkelijk iets naast kunt doen. Het is een voltijdsopleiding, maar je hebt heel veel vrijheid. Ik ben nu op zoek naar een parttime baan naast mijn studie.’’

Dat is ook nuttig om een andere reden: voor een opleiding aan de Open Universiteit kom je niet in aanmerking voor reguliere studiefinanciering via DUO. Tamara: ,,Je kunt wel een beroep doen op het ‘levenlanglerenkrediet’ (een lening die je moet terugbetalen, red.) en een STAP-subsidie.’’ Die laatste bedraagt maximaal duizend euro per jaar, maar gelukkig voor Tamara betalen haar ouders haar opleiding.

Robin Bhaggan: uitblinken in de praktijk

Ons ‘rare’ schoolsysteem is totaal niet ingericht op kinderen die graag praktisch bezig zijn, vindt Robin Bhaggan. Maar áls er een vuurtje in het kind wordt aangewakkerd, dan is de beer los. Zelf is hij daar een exponent van. Op de basisschool én op het vmbo was Robin een leerling die school vooral beschouwde als noodzakelijk kwaad. Robin: ,,Ik was zó niet geïnteresseerd in leren, heb met de hakken over de sloot mijn vmbo-diploma gehaald. Het was compleet onverwacht dat ik het haalde; samen met een decaan zijn we halsoverkop op zoek gegaan naar een vervolgopleiding.’’

Volledig scherm Robin Bhaggan ging naar het CIOS in Groningen en volgde de opleiding pijnbestrijding en revalidatietechniek voor sporters. © RV

Robin werd last minute toegelaten tot de ‘sprintklas’ van het CIOS in Groningen, en dat bleek een levensveranderende opleiding. ,,Een docent leerde me dat je niet alles goed kunt doen in het leven. Hij hield me voor dat ik moest verbeteren waar mijn kracht ligt. Op het CIOS zijn bergen verzet om mij mijn talenten te laten doorontwikkelen.’’

Quote Een docent leerde me dat je niet alles goed kunt doen in het leven. Hij hield me voor dat ik moest verbeteren waar mijn kracht ligt Robin Bhaggan specialiseerde zich in pijnbestrijding en revalidatietechniek

Dat had een enorm effect: Robin kwam als jonkie terecht als assistent volleybalcoach in de eredivisie, later ook als profcoach in de VS, Denemarken en Zwitserland. Daar ontdekte hij dat veel topvolleyballers met pijn spelen en dat er weinig aandacht is voor revalidatie. Met dat inzicht – en met de ervaring van zijn eigen ernstige blessureleed – ging er een knop om bij Robin: hij besloot zich als behandelaar te gaan specialiseren in pijnbestrijding en revalidatietechniek. Inmiddels heeft hij een goedlopende behandelpraktijk waar hij onder anderen topsporters en acteurs behandelt. Robin bleek dus wél uitstekend te kunnen leren, als het maar om praktijkgerichte opleidingen ging. Robin: ,,Ik heb ontzettend veel opleidingen gedaan, ook op hbo-niveau en ga komend jaar beginnen aan een master. Omdat het me interesseert, omdat het me verder brengt, omdat ik gefascineerd ben door het lichaam en beweging. Maar door mijn schoolcarrière heb ik altijd een hekel gehouden aan droge theorie, ik heb daar echt een knauw van gekregen.’’

De andere kant van het verhaal is dat hij schittert als hij medische kennis praktisch kan toepassen. Robin: ,,Dan zit ik bij zo’n opleiding orthopedische revalidatie en moet je dingen voordoen. Daar ben ik goed in, ik voel me als een vis in het water, terwijl sommige andere – academisch – geschoolden daar met trillende handjes zitten.’’

Robin heeft met een florerend bedrijf (corerelease.nl) waar zijn hart én zijn talenten liggen, iets waar hij met ziel en zaligheid aan werkt. Hij is dankbaar voor zijn CIOS-docenten, die het in hem zagen zitten en zijn talenten aanwakkerden. Robin: ,,Het blijft triest dat kinderen in ons onderwijssysteem wegkwijnen op school. Aan de andere kant hoop ik dat ik met mijn verhaal kan laten zien – al is het maar aan één jongere – dat je dan alsnog een mooie opleiding of baan kunt vinden waarin je uitblinkt. Dat gun je toch ieder kind?’’

