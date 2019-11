Hoe maak je de ‘juiste’ studiekeuze? Driemaal is scheepsrecht

Een ‘foute’ studiekeuze bestaat niet, zeggen deskundigen: alles wat je meemaakt, draagt bij aan je ontwikkeling. Maar wat te doen als je twee keer een studie kiest die niet helemaal is wat er van je verwachtte? Nog steeds weinig aan de hand, vindt Willem Bastian (20) uit Utrecht, die in september begon aan zijn derde studie. ,,Ik heb nu andere interesses dan drie jaar geleden.’’

Nee, Willem kijkt zeker niet met spijt of wrok terug. Nadat zijn twee eerdere keuzes Communicatiewetenschappen (‘een maand’) en Journalistiek (‘een half jaar’) minder boeiend waren dan hij vooraf verwachtte, is hij inmiddels bezig aan de opleiding International Studies. O ja, en onderweg nam hij ook nog een tussenjaar, waarin hij veel werkte en 2,5 maand rondreisde in Noord-Amerika. Inmiddels lijkt het erop dat ‘driemaal is scheepsrecht’ geldt: Willem vindt zijn derde studie interessant én hij heeft het idee dat hij op zijn plek zit. Iets wat bij zijn twee vorige studies keer niet, of minder het geval was.

Voorlichting

Aan de voorbereiding lag het niet, zegt Willem, die als middelbare scholier van Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven de nodige open dagen en andere voorlichtingsmomenten meemaakte en zich serieus voorbereidde op de stap naar een vervolgopleiding. ,,Vanaf de vierde klas besteedden we geregeld aandacht aan onze studiekeuze. En ik heb zeker genoeg begeleiding gehad.’’

Of een studie echt bij je past, is vooral een inschatting. Dat kan in de praktijk heel anders uitpakken, weet Willem inmiddels. ,,Een voorbeeld: bij journalistiek ben je erg afhankelijk van bronnen van buitenaf. Dan had ik een afspraak, ging ik zaken voorbereiden en ging de afspraak uiteindelijk niet meer door. Ik vond die afhankelijkheid van anderen moeilijk, vond het lastig om daarmee om te gaan. Zoiets heb ik dus gaandeweg ontdekt, dat wist ik daarvoor niet over mezelf.’’

Volledig scherm © OGZ

Ontwikkeling

Quote Op m’n achttiende bestond mijn leven uit voetballen en gitaarspe­len, nu wil ik weten wat er in de wereld gebeurt Willem is het eens met de studiekeuze-goeroes die roepen dat het voor veel tieners een te grote opgave is om in één keer ‘de juiste studiekeuze’ te maken. Vooral omdat je nog volop in ontwikkeling bent, omdat vrienden, interesses en inzichten kunnen veranderen. Dat merkte Willem ook bij zichzelf. ,,Sinds m’n achttiende ben ik over allerlei zaken anders gaan denken. Destijds bestond mijn leven vooral uit voetballen en gitaarspelen. Leren deed ik er een beetje bij en verder boeide het me niet zo. Inmiddels heb ik veel meer interesse in alles wat er in de wereld gebeurt. Het tussenjaar dat ik nam, was wat dat betreft ook goed voor me.’’



Niet alleen Willem zelf, ook zijn omgeving gaat relaxed om met het studieswitchen. ,,Het klinkt misschien in eerste instantie een beetje raar als je vertelt dat je al aan je derde studie bezig bent, maar als ik het uitleg, snapt iedereen het wel. Ook mijn ouders vonden het wel prima, ze hadden begrip voor mijn argumenten.’’ En, vindt Willem, de (niet-afgeronde) opleidingen die hij korte tijd deed, horen bij zijn ontwikkeling, ze zijn dus niet voor niks geweest. ,,Pas tijdens een opleiding kom je jezelf tegen.’’

Financieel

En nee, zo’n afgebroken studie is niet het einde van de wereld. ,,Bij Communicatiewetenschappen hoefde ik maar een maand lang collegegeld betalen, bij Journalistiek een half jaar. Dus in financieel opzicht is het misschien niet heel handig om telkens van studie te switchen, maar zeker ook niet heel erg.’’

Dat gevoel wordt versterkt doordat Willem in zijn omgeving bepaald niet de enige is die inziet dat hij/zij een andere opleiding tóch boeiender vindt. ,,En ik hoor ook verhalen van ex-klasgenoten die nu wel keurig in het derde jaar van hun opleiding zitten, maar er inmiddels achter zijn gekomen dat ze het eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden.’’

Met andere woorden: wees blij als je voor de volle honderd procent achter je studiekeuze staat, maar je behoort waarschijnlijk tot een minderheid. Twijfel hoort erbij. ,,Het is misschien anders voor leerlingen die vanaf jonge leeftijd al zeker weten dat ze piloot of arts willen worden, maar ik denk dat de meeste leerlingen twijfelen.’’

Volledig scherm © OGZ

Voorbereiden

En als-ie het allemaal opnieuw zou moeten doen? Wat is zijn tip voor aankomende studenten? ,,Sowieso is het goed om je gedegen voor te bereiden. En het lijkt me ook dat een tussenjaar niet zo’n slechte keuze is als je zit te dubben wat je wilt gaan doen.’’ Zelf is Willem de twijfel voorbij. Na twee maanden International Studies ziet hij meer uitdaging dan bij zijn vorige opleidingen. ,,We worden min of meer uit onze eigen bubbel getrokken. Leren bijvoorbeeld dat wij in in het Westen op een bepaalde manier tegen de wereld aankijken, terwijl je het vanuit andere culturen ook heel anders kunt bezien. Dat vind ik interessant. Ik zie mezelf over een paar jaar bijvoorbeeld wel bij een internationale welzijnsorganisatie, of een andere non-profit organisatie werken.’’

Dat laatste uiteraard wel met een voorbehoud. Met een glimlach: ,,Misschien denk ik er over drie jaar weer heel anders over.’’