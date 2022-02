Mooi hoor, die online mogelijkheden, maar fysiek leren blijft de basis

onderwijsbeurs‘Onderwijs op afstand’ kennen we dankzij corona inmiddels allemaal. Maar hoe denken (mbo-) opleiders inmiddels zelf over de verhouding tussen online en fysiek onderwijs op de lange termijn? Zijn online lessen een blijvertje? Wat hebben ze geleerd van lockdowns? Hieronder een voorproefje. Nog meer weten? Ontdek het bij Studiekeuzebeurs West op 18 en 19 februari in Rotterdam Ahoy.

Fysiek onderwijs, elkaar ontmoeten, samen brainstormen, leren van elkaar blijft de norm, zegt Janne van Wouwe, domeinleider Da Vinci IT & Media van het Dordtse ROC Da Vinci College. ,,Onze studenten komen elke dag naar school’’, aldus Van Wouwe, die benadrukt dat hij alleen over het domein IT & Media spreekt. En onder dat domein vallen de opleidingen ICT Beheer, Software Developer en Design & Media.

Dat lijken misschien op het eerste gehoor opleidingen die bij uitstek geschikt zijn om online te volgen, maar Van Wouwe heeft duidelijke ideeën over blended learning, dus een mix van fysiek en online onderwijs. Van Wouwe: ,,De techniek voor online lessen was er voor corona al, alleen werd het toen weinig gebruikt. Nu doen we dat vaker. Een concreet voorbeeld: een vakdocent tekenen geeft in een lokaal instructie aan een groep eerstejaarsstudenten. Die les wordt opgenomen met webcams en live gestreamd naar alle andere eerstejaarsstudenten – dat zijn er ongeveer honderd – die op dat moment in hun eigen lokaal aanwezig zijn. Via de webcam bereikt de vakdocent heel veel studenten tegelijkertijd. Dat is natuurlijk erg efficiënt, maar ook onderwijsinhoudelijk geeft het een groot voordeel; we weten zeker dat iedereen dezelfde instructie heeft gekregen. Na het plenaire deel (live of via streaming) gaat iedere klas in het eigen lokaal, in kleine groepen, aan het werk. Daar staan docenten – niet per se tekendocenten, wel grafisch onderlegde mensen – die de studenten verder begeleiden. Zo creëren we extra ruimte en tijd om iedereen de aandacht te geven die hij of zij nodig heeft.’’

Aandacht

Het is een relatief nieuwe manier van het online benutten van de mogelijkheden. En die werkwijze sluit naadloos aan bij de pedagogische visie van het Da Vinci College: een individueel leertraject voor iedere student, met aandacht voor iedere afzonderlijke student. Van Wouwe: ,,Een vakdocent kan immers nooit honderd studenten tegelijk helpen.’’

Voor veel mbo-opleidingen klinkt fysiek onderwijs erg logisch. Een autoband verwisselen leer je niet online, net zo min als een taart bakken, leren lassen of werken met een freesmachine. Maar ook bij IT-opleidingen is de fysieke aanwezigheid niet te onderschatten, vindt domeinleider Van Wouwe: ,,Onze IT-opleidingen zijn technologisch georiënteerd; 95 procent van ons onderwijs gebeurt met een laptop. Maar ook deze studenten leren het beste als ze elkaar ontmoeten, als ze een docent in hun buurt hebben.’’

,,Ik vind dat het sociaal-maatschappelijk belang van het mbo nogal eens wordt onderschat. Vaak wordt gezegd: ‘Op het mbo leer je een vak’, maar we doen zoveel meer. Wij hameren op een leerklimaat waarin je jezelf kan zijn, waar je je creativiteit leert gebruiken. Je ontwikkelt je niet alleen als student, maar ook als mens. Leerlingen volgen hier 3, 4 of 5 jaar een opleiding. Dan hebben ze sociale vaardigheden geleerd, ze weten hoe ze kunnen omgaan met veranderingen, met wensen van klanten, maar ook hoe je verantwoordelijkheid leert nemen. Dat leer je niet bij – gechargeerd gezegd – een LOI-cursus op afstand.’’

Niet voor niks zagen opleiders tijdens de lockdowns – met noodgedwongen alleen onderwijs op afstand – dat de motivatie van studenten (overigens niet alleen in het mbo) flink daalde. En over die motivatie gesproken: Van Wouwe denkt dat de online mogelijkheden wat dat betreft ook nog beter kunnen worden benut: ,,Iedereen die met pubers werkt, weet dat ze vóór tien uur ’s morgens niet op hun best zijn. Een docent kan ‘online’ prima benutten om voorkennis te activeren, bijvoorbeeld met een filmpje. De student kiest zelf wanneer hij dit bekijkt. In de fysieke les kan de docent dan aansluiten op de online instructie.’’

LIFE

Ook bij het MBO LIFE College in Schiedam blijft fysiek onderwijs de basis, zegt directeur Rianne de Graaf. De opleider in Schiedam biedt opleidingen voor de logistiekbranche, de detailhandel en foodbranche: ,,Eigenlijk zijn al onze praktijkgerichte opleidingen, die we samen met werkgevers hebben ontwikkeld, fysiek’’, aldus De Graaf. ,,Het betekent dat we bij elke opleiding praktijkvakken bieden waarbij ervaringsleren én onderzoekend leren centraal staat.’’ Datzelfde geldt voor de stages bij werkgevers, waar studenten op locatie (dus ook fysiek) beroepsvaardigheden leren. ,,Neem de foodsector, die als cruciale beroepsgroep is aangemerkt. Het werk kan alleen doorgaan als werknemers fysiek aanwezig zijn. Onze studenten leren in de beroepspraktijk hoe het vak in elkaar zit en op welke manier zijzelf een vakman of vakvrouw worden.’’

Wel heeft ook MBO LIFE College geleerd van de lockdown. ,,We hebben geleerd dat online lessen ondersteunend kunnen zijn: het is nu makkelijker om bij afwezigheid van een student óf docent via een digitale verbinding contact te onderhouden of een les digitaal te laten bijwonen. Daarnaast is het vanzelfsprekender geworden om soms korte opdrachten van de studenten vanuit huis te monitoren.’’

Maar een andere ‘les’ is vooral de bevestiging dat we allemaal sociale wezens zijn. De Graaf: ,,Studenten willen graag op school zijn, willen hun leeftijdgenoten én docenten graag ontmoeten. De interactie tussen docenten en studenten maakt dat studenten zich gezien en gehoord voelen, en dat komt hun leerproces enorm ten goede. Interactie is cruciaal voor leren. Daarnaast is het bieden van structuur, een veilig leerklimaat en goede begeleiding belangrijk voor jongeren. Op tijd op school zijn, leren wat werkgevers van je verwachten, elkaar begroeten, gezamenlijk ervaringen opdoen: het lijken kleine dingen, maar ze zijn met elkaar allemaal heel belangrijk. Online lesgeven is dus alleen aanvullend. Helemaal online lesgeven is voor enkele student ideaal.’’

