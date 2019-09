Studenten over studiekeuze: ‘Ik heb me voorbereid, maar dan nog is zo'n keuze onmogelijk’

Een studiekeuze maken, dat is voor de meeste jongeren verrekte moeilijk. Waar let je op, wat neem je allemaal mee in je overwegingen? ‘Gewoon’ een leuke, interessante studie? Straks veel geld verdienen? Of gewoon: een geweldige studietijd hebben in de leukste stad?

Natuurlijk heeft Meis Dekker (23), momenteel vierdejaars hbo verpleegkunde bij Saxion in Enschede, uiteindelijk de knoop doorgehakt. Maar eigenlijk, zegt ze achteraf, is het ‘onmogelijk’ om op zo’n jonge leeftijd een goede keuze te maken. ,,Ik was toen 19 jaar, vond het gewoon heel lastig. Ik heb veel open dagen en meeloopdagen bezocht, heb me goed voorbereid, ben nagegaan hoe opleidingen scoorden ten opzichte van elkaar. Maar dan nog is zo’n keuze onmogelijk.’’

En, zegt Meis, zij verkeerde nog in een soort luxe-positie. ,, Voor havo-scholieren die nog twijfelen over een bepaalde richting lijkt het me helemaal niet te doen om te kiezen. Ik had al mijn mbo-diploma doktersassistente gehaald. Dan heb je dus al een richting: ik wilde iets in de zorg gaan doen, hoewel de theaterschool me ook geweldig leek. Dat laatste viel bij mij af omdat ik dat toch te onzeker vond, ik dacht dat het heel moeilijk zou worden om daarna een baan te vinden. Maar zelfs als je, zoals ik, weet dat je iets in ‘de zorg’ wilt gaan doen, dan nog zijn er zoveel mogelijkheden en opleidingen, het is zo’n breed vakgebied. Uiteindelijk twijfelde ik tussen verloskunde en verpleegkunde. Het werd verpleegkunde omdat dat me een bredere opleiding leek.’’

Elke stad

Daarmee was de keuzestress nog niet voorbij. Meis: ,,Verpleegkunde kun je in zo’n beetje elke stad doen, ik heb lang getwijfeld in welke stad ik wilde studeren. Ik woonde in Almelo, voor mij was Enschede lekker veilig en dichtbij. Maar ik ben ook naar Groningen en Utrecht geweest: allebei hartstikke leuke steden, terwijl ik ook van andere studenten goede verhalen over de opleidingen hoorde.’’

Uiteindelijk koos de Saxion-studente toch voor het vertrouwde Enschede. ,,Zo kon ik thuis blijven wonen. Met het nieuwe leenstelsel zie je dat steeds meer studenten dat doen. En om eerlijk te zijn: Groningen en Utrecht vond ik als stad destijds nog wat overweldigend; ik twijfelde of ik daar wel m’n draai kon vinden.’’

Volledig scherm Saxion in Enschede © Emiel Muijderman

Toe aan iets spannenders

Dat is in de loop van haar opleiding veranderd. Meis: ,,Ik woon nu in Enschede, ben bezig met mijn laatste jaar verpleegkunde. Volgend jaar wil ik juist een master gaan doen in Utrecht of Amsterdam, ik heb inmiddels ook een minor gedaan in Utrecht. En ja, nu ben ik juist wel klaar voor dat soort steden: ik ben toe aan iets spannenders dan Enschede.’’ Dat laatste heeft ook te maken met haar ontwikkeling, die het laatste half jaar in een stroomversnelling is geraakt. ,,Ik heb stage gelopen in een ziekenhuis in Paramaribo. Dat was zó compleet anders dan alles wat wij hier in Nederland leren. Het was qua hygiëne als in een horrorfilm, maar het was vooral een geweldige ervaring.’’

Juist de mogelijkheid om een stage in het buitenland te doen, was destijds voor Meis een trigger om voor verpleegkunde in Enschede te kiezen. ,,Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ik qua onderwijs achteraf beter in Groningen had kunnen studeren, dat leid ik af uit verhalen van collega-studenten. Maar in Enschede kon ik – in tegenstelling tot de meeste andere opleidingen - een stage in het buitenland doen, en die ervaring had ik niet willen missen. Bovendien: als scholier of mbo-student zonder ervaring op het hbo kun je opleidingen vooraf eigenlijk helemaal niet inhoudelijk vergelijken.’’

Overtuigd

Dat laatste vindt ook Luna Lein (17), die in het voorjaar haar havo-diploma haalde en net is begonnen aan een hbo-opleiding Communicatie in Utrecht. Luna begon in havo 4, keurig volgens het boekje, heel monter aan haar studiekeuze. Luna: ,,Maar uiteindelijk heb ik me heel laat, pas een week voor de deadline, ingeschreven voor Communicatie. Ik wist het gewoon niet. In havo 4 heb ik al veel open dagen en meeloopdagen bezocht. Zo was ik er in eerste instantie van overtuigd dat ik interieurarchitect wilde worden. Maar toen ik op de open dag was van die opleiding, dacht ik: Nee, dit is het helemaal niet. Ook liep ik als havo-scholier stage bij een bedrijf dat mode ontwerpt, dat leek me eerst ook helemaal ideaal. Maar toen ik eenmaal meeliep, dacht ik vooral: ‘Saai hoor, elke dag ongeveer hetzelfde doen in zo’n kantoor’.’’

Volledig scherm PS studiekeuze © Jip van den Toorn Aangemoedigd door haar ouders – allebei werkzaam in het hoger beroepsonderwijs – ging Luna ‘breder’ zoeken, en zo werd Communicatie een kansrijke optie. ,,Misschien wil ik later wel starten met een eigen bedrijf. Dan is communicatie, met vakken als psychologie, sociologie en marketing, best een goede voorbereiding.’’

Twijfel

Luna woont in Rotterdam, maar wilde juist graag in een andere stad gaan studeren. Bij voorkeur in Utrecht. ,,Die stad ken ik al een beetje, er woont familie, maar ik wilde vooral graag een hele nieuwe start maken: nieuwe mensen leren kennen, een nieuwe studie, en ontdekken hoe het bevalt, zo’n hbo-opleiding.’’

Dat klinkt misschien heel logisch en kordaat, maar, zegt Luna, ze heeft vorig jaar zo’n beetje over ‘alles’ gepiekerd, dus ook over de studentenstad. Ze is het eens met haar moeders stelling dat het ‘onzinnig’ is om van een 17-jarige te verwachten dat hij of zij een doordachte keuze maakt. En dat terwijl er wel een bepaalde druk is om direct ‘raak’ te schieten qua studiekeuze. Luna: ,,Vooral op school hoorden we constant: hebben jullie je al ingeschreven? Nee dus. Ik wist het gewoon niet. Er waren ook momenten dat ik dacht: straks kies ik een studie die ik uiteindelijk toch niet leuk vind, en dan heb ik vier jaar van m’n leven verpest.’’ En lachend: ,,Even later dacht ik dan weer: ‘Kind, jank niet zo!’ Als ik klaar ben, ben ik pas 21 jaar, nog hartstikke jong.’’ En nog meer relativering: bijna iedereen kampt met dezelfde dilemma’s. ,,Als ik om me heen kijk, zijn er gewoon heel weinig scholieren die precies weten wat ze willen. De meesten twijfelen enorm. Heel soms hoor je van iemand die als kind al politieagent of in het leger wilde, scholieren die een beroep echt als roeping zien, maar dat zijn echt de uitzonderingen.’’

Open dagen

Ties Wijnen (19) is zo’n uitzondering. Hij wist naar eigen zeggen al vanaf een jaar of 8 dat hij journalist (‘ik was altijd erg geïnteresseerd in nieuws’) wilde worden. En dat is nooit meer veranderd, zegt hij. Ties is inmiddels tweedejaars student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

Verder treedt hij op als vraagbaak en ervaringsdeskundige voor scholieren en hun ouders bij de open dagen aan de Hogeschool Utrecht. Ook in die rol ziet Ties dat hij tot een minderheid behoort; bijna alle aanstaande studenten twijfelen over de studie, de vestigingsplaats of het niveau. Ties: ,, Voor mij is het nu goed uitgepakt, ik heb het prima naar mijn zin. Maar achteraf vind ik dat ik me niet goed heb voorbereid op mijn studiekeuze. Na de middelbare school dacht ik alleen: ik wil journalistiek gaan doen, en Utrecht lijkt me wel een leuke stad, dus dat ga ik doen. Ik ben niet eens in andere steden gaan kijken, terwijl ik nu weet dat bijvoorbeeld Antwerpen een goede optie had kunnen zijn. Dat was een beetje suf van me, vind ik nu.’’

Volledig scherm Beeldbewerking Emiel Muijderman studiekeuze Op de open dagen van de Hogeschool Utrecht ziet Ties veel vraagtekens op gezichten, bij ouders én aanstaande studenten. Grofweg zijn het twee gescheiden groepen, met heel diverse interesses en belangen. Ties: ,,Ouders stellen verreweg de meeste vragen. Zij willen vaak inhoudelijk meer van de opleiding weten, bijvoorbeeld hoe het nu precies werkt met het aantal studiepunten dat je moet halen. En leerlingen vragen vooral hoe moeilijk het is om in Utrecht aan een kamer te komen, hoe het leven hier bevalt en of er leuke borrels zijn. Dat verschil vind ik wel grappig om te zien, soms zie je ook wat onenigheid tussen ouder en kind ontstaan. Scholieren willen over het algemeen op zo’n open dag vooral een bevestiging horen dat journalistiek een gezellige opleiding is. Ouders vragen vaker door.’’ Overigens wil Ties dat laatste niet veroordelen, het is vooral een kwestie van de levensfase waarin je verkeert. ,,Als scholier was ik ook totaal nog niet bezig met de inhoud van mijn opleiding.’’

Gemotiveerd

Of je nu mbo, hbo of universiteit gaat doen: het aanbod is onuitputtelijk, en de ene opleiding klinkt nog aantrekkelijker dan de andere. Tegelijkertijd is het verloop onder eerstejaars studenten enorm. Dat ziet Ties ook bij journalistiek: zo’n vijftig procent van de studenten haakt in het eerste jaar af. Daar heeft hij wel een verklaring voor. Het hoort bij het natuurlijke selectieproces, ziet hij. Ties: ,,Veel scholieren kiezen uiteindelijk journalistiek omdat het een ‘lekker brede’ opleiding is, of omdat het ‘wel leuk’ lijkt. Vaak komen ze er in het eerste jaar pas achter wat daar allemaal bij komt kijken, dan valt het soms tegen. Eerlijk gezegd vind ik het niet erg dat er veel studenten zijn afgehaakt. Ik zit nu in het tweede jaar, met studenten die hebben ontdekt dat ze echt gemotiveerd zijn om later journalist te worden.’’

