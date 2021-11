Studeren onder de Franse zon is nét iets leuker: waarom Mathilde over de grens studeert

BuitenlandbeursHeb je wilde (of weloverwogen) plannen voor studie, stage of werk in het buitenland? Doe dan als Mathilde Tomassen (23): een eerder bezoek aan De BuitenlandBeurs bleek een schot in de roos. Ze studeert nu naar volle tevredenheid in het Zuid-Franse Montpellier.

Terwijl we in Nederland zuchten onder druilerige herfstdagen, ziet het leven er voor Mathilde Tomassen er in Montpellier letterlijk zonniger uit. Ze studeert aan de Montpellier Business School én werkt intussen voor een Nederlands bedrijf, RCN vakantieparken, waar ze zich kan uitleven met haar specialisatie digitale marketing. Het milde klimaat was niet de hoofdreden voor Mathilde om in Zuid-Frankrijk te gaan studeren, maar speelde wel degelijk mee, vertelt ze vanuit Montpellier. ,,In 2019 zat ik in het laatste jaar van mijn studie International Hotel Management in Breda toen ik De BuitenlandBeurs bezocht, met best een specifieke missie.’’

Mathilde wist namelijk al ongeveer wat ze wilde: een master ‘ergens in Europa’. ,,Niet al te ver weg, maar ik wilde wel graag naar Frankrijk, ook om de taal te leren.’’ Bij het oriënteren op de mogelijkheden stuitte Mathilde destijds op De BuitenlandBeurs, waar ook mensen van de Montpellier Business School aanwezig zouden zijn. ,,Er stonden op de beurs meer buitenlandse opleidingen die me ook interessant leken. Zo heb ik serieus gekeken naar opleidingen in Lille, maar ook in Oostenrijk en België.’’ Het werd uiteindelijk de Montpellier Business School (een ‘Grande école’, behorend tot de Franse ‘Ecoles Supérieurs’), vanwege het overtuigende verhaal dat ze daar hoorde én omdat ze op de beurs ontdekte dat er financiële mogelijkheden waren om haar studie te bekostigen. ,,Ik kreeg een financiële tegemoetkoming, een scholarship, anders was deze opleiding niet te betalen geweest voor me.’’

Open-minded

Wat opvalt aan het verhaal van Mathilde: ze had én heeft haar zaakjes goed op orde. ,,Voor mijn bezoek aan De BuitenlandBeurs had ik dus al gekeken welke opleidingen er waren, én ik had mijn komst in Utrecht al aangekondigd bij de Montpellier Business School. In de Jaarbeurs in Utrecht stond een heel enthousiaste, Engelssprekende recruiter van de school die heel open-minded was. Natuurlijk staan die recruiters er om hun school te verkopen, maar hij had goede antwoorden op al mijn vragen. Mijn enthousiasme groeide.’’ Wel zag Mathilde op tegen de zware aanmeldingsprocedure voor de Montpellier Business School. Toen ze die doorstond, kon haar Franse avontuur beginnen.

De hele wereld

En daar geniet ze vandaag de dag nog steeds van. Al ging niet alles vanzelf. ,,Omdat ik tot twee jaar geleden nog nauwelijks Frans sprak, heb ik het eerste jaar de Engelstalige versie van de opleiding gedaan. Daar kwam ik terecht tussen studenten uit de hele wereld: Italianen, Spanjaarden, Chinezen, Taiwanezen, Columbianen, de hele wereld, heel interessant. Helaas hadden we ook te maken met corona, dus mijn eerste semester was online. Het was lastig om in die eerste periode iets van het Franse leven mee te krijgen en de taal te leren. Bovendien hadden we les van Franse docenten die niet zo geweldig Engels spraken, dat vond ik in het begin wel een tegenvaller.’’

Franstalig

,,Dit jaar, het tweede en laatste jaar dus, doe ik de Franstalige variant. Nu doe ik een soort leerwerktraject, Alternance, dat deels door de Franse overheid wordt gesubsidieerd. En ik zit alleen tussen Franse studenten, dat was wel even wennen om daar tussen te komen. Ik maak zeker nog wel fouten in het Frans, maar ik kan me prima verstaanbaar maken. En het leren van de taal gaat ook min of meer vanzelf als je met collega-studenten activiteiten onderneemt.’’

Last van heimwee heeft Mathilde nog niet gehad. Integendeel: ,,Ik ben in augustus klaar met mijn studie. Daarna zou ik meer werkervaring in online marketing willen opdoen en misschien in de toekomst een eigen bedrijf beginnen. Wat het precies wordt, weet ik nog niet, maar ik ben zeker van plan om ook na mijn studie voorlopig in Frankrijk te blijven.’’

Tips van Mathilde voor aanstaande internationale studenten - Bedenk eerst wat je precies wilt (volledige studie, een master of stage) en welke buitenlandse opleidingen die aanbieden (bijvoorbeeld op buitenlandbeurs.nl/exposanten) - Ga in gesprek met de opleidingen en vraag door naar mogelijkheden qua taal, financiële ondersteuning, huisvesting en toelatingseisen. - Zoek op LinkedIn naar Nederlandse studenten die die opleiding al doen/deden en vraag naar tips. Mathilde: ,,Zij durven ook de mindere kanten van een opleiding te noemen.’’ - Ga in gesprek met mensen van WilWeg.nl (ook op De BuitenlandBeurs aanwezig). Zij kunnen je alles vertellen over buitenlandse studies en stages en de mogelijkheden van beurzen en financiële ondersteuning. - Laat je niet ontmoedigen door zware toelatingsprocedures. Met een goede motivatie kom je er vaak wel. - Ga het gewoon doen! Een studie of stage in het buitenland verrijkt je als mens.

De BuitenlandBeurs en Studiekeuzebeurs Midden, 26 en 27 november in Utrecht Twee beurzen voor de prijs van één – en nog gratis ook: De BuitenlandBeurs en de Studiekeuzebeurs Midden worden dit jaar op 26 en 27 november gelijktijdig in de Utrechtse Jaarbeurs gehouden. De BuitenlandBeurs is een beurs speciaal voor de avonturiers met interesse in een studie, stage, tussenjaar, high school programma of taalcursus in het buitenland. Op de beurs vind je ruim 80 toonaangevende organisaties en onderwijsinstellingen van over de hele wereld die je kunnen helpen met het waarmaken van je droom. Daarnaast is er een uitgebreid programma over uiteenlopende onderwerpen en er zijn ervaringsverhalen van studenten. Ben je (nog) niet toe aan buitenlandse avonturen? Op Studiekeuzebeurs Midden bieden ruim 60 onderwijsinstellingen uit heel Nederland (mbo en hbo) en leerwerkbedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een opleidings- of beroepskeuze. Op de beurs kun je op ‘speeddate’ met een studiekeuzeadviseur, en met een persoonlijke plattegrond kun je gericht zoeken naar opleidingen op jouw niveau. Iedereen kan zich gratis (in één minuut) aanmelden voor de beurs. Het is mogelijk om met het ticket van Studiekeuzebeurs Midden ook een bezoek aan De BuitenlandBeurs te brengen. Je hoeft je dus maar voor één van deze beurzen te registreren. Praktisch

Jaarbeurs Utrecht, hal 7 en 8

Studiekeuzebeurs Midden en De BuitenlandBeurs worden tegelijk gehouden. Met een ticket voor de ene beurs heb je ook gratis toegang tot de andere beurs. Corona

Kijk voor de meeste actuele coronaregels voor de beurs op studiekeuzebeurs.nl/nl/veelgestelde-vragen