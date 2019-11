Tim van Drie (16) is ook de man van drie: studeren, zingen én ondernemen

EuroCollege (met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven) staat bekend als een ondernemende mbo- en hbo-school. Voor Tim, inwoner van Woerden, was het niet zo verwonderlijk dat hij voor de ‘International Business School’ koos. Tims vader, Herman van Drie, is eigenaar van de VanDrie Group, een familiebedrijf dat uitgroeide tot wereldmarktleider in kalfsvlees. Ondernemen zit blijkbaar in de genen.



Ooit wil Tim in de voetsporen van zijn vader treden, en daarbij is het EuroCollege (een privé-school) een prima springplank, merkt Tim nu hij bezig is aan zijn mbo niveau 4+ opleiding International Business & Sales.



Tim: ,,Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat er, naast het opdoen van kennis, veel aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling. Naast de kennisvakken is er veel ruimte voor wat meer ongebruikelijke vakken, die in eerste instantie misschien wat ‘wazig’ klinken, maar die ik juist erg leuk vind. Een voorbeeld: we zijn aan de slag gegaan met het boek De zeven eigenschappen voor succes in je leven van Stephen R. Covey. Dat vind ik superinteressant.’’

Spaze

Volledig scherm © Privéfoto Het succes dat Covey beschrijft is er deels al voor Tim. Met een – misschien wat flauwe – verwijzing naar zijn achternaam, zou je bij Tim kunnen concluderen dat de uitdrukking ‘al het goede komt in drieën’ bij uitstek van toepassing op hem is. Immers, behalve mbo-student is hij buiten schooltijd één van de vijf leden van Youtube-groep Spaze (133.000 abonnees). Daarnaast werkt hij aan zijn eigen kledinglijn. Op Instagram heeft hij ruim 100.000 volgers en tv-kijkers zagen Tim vorig jaar schitteren in The Voice Kids. Dus student, artiest én ondernemer: dat klinkt als een druk bestaan, en dat is het ook.



Zeker als je bedenkt dat je bij EuroCollege je mbo- of hbo-diploma versneld kunt halen, maar dat daarbij van je wordt verwacht dat je dagelijks van 9.30 uur tot 16.50 uur de lessen volgt.



En ’s avonds moet je nog het nodige doen aan (huiswerk)opdrachten. Tim weet echter waarvoor hij het doet. ,,Als je succes wilt hebben, moet je investeren en ik ben heel erg gemotiveerd. Zeker omdat we met Spaze online heel actief zijn, moeten we content blijven produceren. Online moet je in de picture blijven, anders ben je gauw vergeten.’’



,,Natuurlijk maak ik veel uren voor school én daarbuiten, maar ik vind het interessant, en die combinatie geeft me juist veel energie. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om mensen te vermaken, om te entertainen, dat geeft me veel voldoening. Daarnaast ben ik actief met het lanceren van een eigen kledinglijn. Min of meer zoals Lil Kleine het doet; hij is een voorbeeld voor me.’’

Familiebedrijf

Toch is het hogere doel voor Tim geen glanzende carrière als artiest, hij ziet meer in het ondernemerschap. ,,Mijn vader is trots op me, hij steunt me ook, geeft me soms ook tips wat goed is of juist niet voor mijn status. Ooit wil ik hem opvolgen, het familiebedrijf vind ik belangrijker dan een artiestenbestaan.’’



Bij al die ontwikkelingen prijst Tim zich gelukkig dat hij voor EuroCollege heeft gekozen. ,,Onze docenten zijn echt geweldig, dat zeg ik uit de grond van mijn hart. We krijgen nooit les uit een boekje: iedere docent die hier werkt, is zelf actief in dat beroep of heeft in die branche gewerkt, het zijn echte praktijkmensen. Iedere docent spreekt uit ervaring en komt met concrete voorbeelden die je makkelijk kunt onthouden.’’

Stimuleren

Op een ondernemende opleiding als EuroCollege worden het artiestenbestaan en de ondernemersstappen van Tim vooral gestimuleerd. ,,Mensen van de opleiding vinden het leuk waar ik allemaal mee bezig ben, stimuleren me en verlenen ook alle medewerking als ik even met mijn andere zaken bezig ben. Een enkele keer krijg ik wel een waarschuwing, zoals onlangs toen ik een keer helemaal niet goed werd op school. Op zo’n moment volgt wel de vraag of het misschien niet wat te veel wordt.’’

Jongensboek

Het leven van Tim klinkt als een spannende reis, en misschien ook wel een beetje als een jongensboek. Maar is dat wel zo? Want terwijl de gemiddelde Nederlandse jongen van 16 zijn avonden vult met chillen, gamen, netflixen of vrienden opzoeken in de sportschool of op het voetbalveld, is Tim ’s avonds vooral bezig met de marketing van Spaze of met het ontwikkelen van zijn kledinglijn. Heeft hij nog wel tijd over om af en toe rond te lummelen of uit het raam te staren? Tim: ,,Weinig, maar dat vind ik ook niet erg. Als je echt iets wilt, zul je offers moeten brengen. En het is ook niet zo dat ik letterlijk iedere avond aan het werk ben: soms heb ik het gewoon even gehad. Dan bel ik wat vrienden, die altijd voor me klaarstaan.’’

