Tussenjaar in China: ‘Ik werd lid van een club om mijn spreekangst te overwinnen’

Je kunt natuurlijk in een tussenjaar een beetje gaan rondlummelen en backpacken. Je kunt in zo’n jaar ook iets supernuttigs gaan doen, bijvoorbeeld een jaar lang intensief Chinees leren in Peking. Dat laatste deed WilWeg-ambassadeur Yaora van Wijland (21).

Volledig scherm © Privéfoto Yaora van Wijland Een compleet collegejaar Chinees aan Peking University studeren, dat klinkt hartstikke stoer. Maar ‘stoer’ was niet de reden dat Yaora vorig jaar naar Peking vertrok. ,,Ik studeer Chinastudies aan de Universiteit Leiden. Anders dan je misschien zou verwachten, gaat het bij die studie meer om de Chinese cultuur dan om het leren van de taal. Maar de universiteit stimuleert studenten wel om op eigen gelegenheid beter Chinees, beter gezegd Mandarijn, de officiële taal van China, te leren spreken en lezen.’’



Voor Yaora kwam daar nog een persoonlijke reden bij. ,,Ik ben geadopteerd, ben op m’n eerste vanuit China naar Nederland gekomen.’’ Met de motivatie zat het dus wel goed, maar dat alleen is niet voldoende om voor langere tijd in China te studeren. Een goede voorbereiding is broodnodig. Een van de eerste stappen daarbij: een beurs proberen te krijgen. Yaora: ,,Ik heb me aangemeld voor verschillende beurzen, en gelukkig kwam ik in aanmerking voor een ‘Nuffic Sino-Dutch Bilateral Scholarship’. Zonder die beurs had ik het allemaal niet kunnen doen.’’

Kickboks-club

In de negen maanden dat Yaora in China verbleef, kwam ze op de Peking University (‘staat in China het hoogst aangeschreven’) terecht in een internationale klas. ,,Ik had klasgenoten – ook een aantal zakenmensen – vanuit de hele wereld, onder meer Japan, Zuid-Korea, Duitsland en de VS.’’

Op zich was daar weinig mis mee, maar het had één groot nadeel: ,,Buiten de lessen spreek je dan vooral Engels met elkaar. En ik kwam juist voor de Chinese taal. Daarom ben ik lid geworden van een kickboks-club, met verder alleen Chinese leden. Met zo’n club – voor elke hobby of interesse is een club te vinden – ga je bijvoorbeeld ook uit eten. En in mijn geval dus ook sporten. Dat was een heel goede ervaring, ook om mijn spreekangst te overwinnen: je móet daar wel Chinees praten.’’

Yaora, die sinds augustus WilWeg-ambassadeur is en in die functie op onderwijsbeurzen actief, is erg tevreden over haar verblijf in China én de progressie die ze boekte op taalgebied. Ook al omdat ze koos voor het hoogste niveau, (de advanced class,) dat je in een studiejaar kunt behalen. Wel was het natuurlijk wennen in zo’n vreemde omgeving, en zo ver weg uit het vertrouwde Nederland. ,,Ik ben er veel zelfstandiger door geworden’’, zegt Yaora. ,,Natuurlijk miste ik mijn ouders en vrienden, vooral in het begin, maar verder ging het eigenlijk prima. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt, veel geleerd en gezien; het was een onvergetelijk jaar. Tussendoor heb ik nog best veel kunnen reizen: China kent bijvoorbeeld een wintervakantie van een maand, zo ben ik nog naar Shenzhen, Hong Kong en de provincie Yunnan gereisd. En na mijn studiejaar ben ik nog in Korea geweest.’’

Hoe kom je aan een beurs?

Voor Yaora van Wijland was het bemachtigen van een beurs noodzakelijk om haar verblijf in Peking te bekostigen. Voor veel landen en opleidingen is het niet eenvoudig om aan een beurs te komen, maar er zijn wel talloze mogelijkheden. Een goed startpunt voor je zoektocht vind je op de website van WilWeg: www.wilweg.nl/financiering/beurzen

Cultuurverschillen

Ook de cultuurverschillen waren makkelijk te overbruggen. ,,Aan sommige dingen moest ik wel wennen. Een voorbeeld: een Chinees kan zomaar tegen je zeggen dat je dik geworden bent. Wij zien dat als belediging, maar daar is het een compliment: het is een teken dat je er goed uitziet, dat je goed voor jezelf zorgt. Verder vond ik het leven in China in sommige opzichten zelfs makkelijker. Sowieso is het eten veel beter dan in Nederland. En ik vond het ook makkelijk dat je nooit cash op zak hoeft te hebben: Chinezen betalen alles met hun mobiel, daarin zijn ze verder dan wij.’’

Wel moest Yaora wennen aan het onderwijssysteem. ,,Peking University is in China wat Harvard is voor de Amerikanen: de beste universiteit van het land. Maar de lessen bestonden vooral uit lange hoorcolleges en veel herhalen, heel anders dan ik in Leiden gewend was. De studiebelasting viel me weer erg mee; ik hoefde in de avonduren weinig meer te doen. Dat vond ik wel prima, daardoor kon ik ook veel met mijn club op stap en in de vakanties reizen.’’

Tekst gaat verder onder het kader...

Waarom naar het buitenland?

Niet alleen Yaora is laaiend enthousiast over haar buitenlands avontuur, dat geldt voor een groeiende groep studenten die (een deel van hun studie) grenzeloos studeerden. Wat levert het je eigenlijk op?



1 Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling.

Het is spannend en het maakt je sterker, wijzer en zelfstandiger.

2. Je leert internationale vaardigheden.

Je leert een andere wereld kennen en wordt flexibeler in de omgang met andere mensen en culturen.

3. Het staat goed op je cv.

Je bent interessanter voor toekomstige opdrachtgevers, nog los van een compleet nieuw netwerk dat je in het buitenland opdoet.

4. Het is een unieke uitdaging.

Je kunt vakken volgen die in Nederland niet bestaan, een nieuwe taal leren en je krijgt een bredere blik op je vakgebied.

5. Het is een geweldige ervaring.

Voor langere tijd in het buitenland nieuwe mensen en nieuwe werelden leren kennen: niet iedereen kan dat, maar jij bent nú in de gelegenheid. Dus waarom zou je wachten?



Kijk voor meer informatie op wilweg.nl

Nederlanders met studieplannen

Na haar verblijf aan Peking University volgde nog een nuttig ‘nagerecht’ voor Yaora: ,,Ik ben in China gaan werken voor Nuffic Neso China.’’ Dat is het Chinese ‘kantoor’ van WilWeg/Nuffic, dat vooral zaken regelt voor Chinezen die in Nederland willen gaan studeren. ,,Maar ik heb daar een programma ontwikkeld voor Nederlanders met studieplannen in China en heb geholpen bij het organiseren van evenementen.’’

Eenmaal terug in Nederland ging Yaora, mét een koffer vol extra geestelijke bagage, in Leiden verder met haar opleiding Chinastudies. Ook helpt ze sinds augustus als WilWeg-ambassadeur op evenementen zoals De BuitenlandBeurs in Utrecht (zie kader): ze geeft voorlichting aan scholieren die plannen hebben om in het buitenland te gaan leren en/of werken. En ja, Yaora kan zo’n buitenlands avontuur dus van harte aanbevelen. ,,Van een jaar in het buitenland word je zelfstandiger en sterker. In mijn geval heeft het ook geholpen om mijn doelen duidelijker te krijgen. In China heb ik veel tijd gehad om na te denken, bijvoorbeeld over de thesis die ik nog moest schrijven voor mijn studie. En ik weet nu ook dat ik na mijn opleiding heel goed in het Chinees-Nederlandse bedrijfsleven terecht zou kunnen.’’