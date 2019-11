Voormalig vluchteling Shadi groeit uit tot mbo-uitblinker

Zijn levensverhaal is even hartverscheurend als ontroerend. Voor Shadi Fakiani (24), die op z’n 17de in z’n eentje het oorlogsgeweld in Syrië ontvluchtte, is Nederland het beloofde land, en zijn mbo-opleiding Toerisme en Recreatie bij ROC Mondriaan in Den Haag een geschenk uit de hemel. ,,Ik wil een voorbeeld zijn voor kinderen die alles hebben verloren.’’

Shadi gaat graag naar school, maar nu even niet: in de eerste week van zijn stage bij het Haagse Mercure-hotel ziet hij er in ‘bedrijfstenue’ onberispelijk uit. Die stage (‘ik wilde graag aan de slag bij een gerenommeerd hotel’) betekent een nieuw hoofdstuk in het indrukwekkende levensverhaal van de Haagse student.

Voor een student die, na omzwervingen in Libanon, Turkije en Griekenland en Italië, pas vier jaar geleden in Nederland neerstreek, spreekt hij verbazingwekkend goed Nederlands. Sterker nog: voor het vak Nederlands haalt hij geregeld hogere cijfers dan zijn Nederlandse medestudenten. Shadi, met een verlegen glimlach: ,,Ik houd gewoon erg van taal, vind ook de grammatica interessant. Ik heb eerst een taalcursus bij ROC Mondriaan gedaan, en daarna ook een tijdlang ‘intensief Nederlands’: iedere dag van ’s morgens 8 tot 5 uur ’s middags Nederlands leren.’’

Doorzetter

Bovenstaande zegt iets over de wil om te slagen en het doorzettingsvermogen van Shadi, die als kind zorgeloos in Damascus opgroeide tot de oorlog het land en zijn huis verwoestte. ,,Na een kidnap vond mijn moeder dat ik uit Syrië moest vluchten. Alleen. Dat heb ik dus gedaan.’’ Dat Nederland ‘het beloofde land’ was, had te maken met een Syrisch vriendje van de middelbare school. ,,Hij was een keer in Nederland geweest, liet beelden zien en vertelde dat het er prachtig was. Ik wilde hier dus heel graag heen.’’

Eenmaal veilig in Nederland moest Shadi in sommige opzichten opnieuw beginnen. ,,In Syrië deed ik een hbo-opleiding architectuur, dat wilde ik in eerste instantie ook in Nederland gaan doen.’’ Bij een open dag zag hij echter al dat de lesstof in Nederland compleet anders was (‘architectuur is hier veel kunstzinniger’), dus die optie verviel.

Volledig scherm Shadi Fakiani © Privéfoto

Reizen

Gelukkig had Shadi nog meer ambities. ,,Ik wil heel graag reizen, wil het liefst álle landen van de wereld zien. En als beroep zou ik graag leidinggevende willen worden bij een reisorganisatie.’’ Na een korte flirt met de Hotelschool bleek dat Shadi geknipt is voor zijn huidige mbo-opleiding Toerisme en Recreatie. Bij ROC Mondriaan (vertegenwoordigers van de school zijn op 6 en 7 december ook aanwezig bij de Studiekeuzebeurs West – zie kader) merkt hij hoe hij groeit van de combinatie van praktijk (stage) en theorie. ,,Ik doe altijd erg mijn best. Ik ben wat ouder dan mijn meeste klasgenoten, maar ze zijn erg aardig voor me en willen me graag helpen.’’

Door het ROC Mondriaan is Shadi inmiddels naar voren geschoven als ‘mbo-ambassadeur’. Met zijn culturele bagage uit het Midden-Oosten en zijn aanpassingsvermogen bewijst hij in de praktijk hoe je tegenslagen kunt overwinnen, en hoe je het met een gezonde dosis leergierigheid kunt schoppen tot mbo-uitblinker. Ook daarom vindt hij het fijn dat hij stage kan lopen. ,,Ik wil mijn Nederlands verder verbeteren. En in de eerste dagen van mijn stage merk ik al dat ik ook nog veel woorden en systemen moet leren die specifiek zijn voor de hotelbranche.’’

Vrijheid

Inmiddels voelt hij zich geworteld (‘ik houd erg van Den Haag’) in Nederland. Dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van zijn moeder en zijn zusje van acht jaar, die hem inmiddels achterna zijn gereisd. ,,Nederland is een prachtig land. Vergeleken met Syrië heb je hier vrijheid, het is veilig; je mag zeggen wat je denkt. Ik vind het hier fantastisch.’’

Temidden van al die positiviteit trok er vorige maand een schaduw over zijn leven. ,,Mijn moeder kreeg te horen dat ze ongeneeslijk ziek is, dat is een enorme klap. Ik heb me de afgelopen maand niet goed kunnen concentreren. Mijn moeder betekent veel voor me, ze is eigenlijk mijn vader én mijn moeder. En nu moest ik in het ziekenhuis opeens de slechte boodschap van de artsen voor mijn moeder – ze spreekt nog geen Nederlands - vertalen. Dat doet veel pijn.’’

Volledig scherm Shadi Fakiani © Privéfoto

Bagage

Zijn motivatie blijft onverminderd groot. Alleen zelf reizen, of een buitenlandse stage, zal er voorlopig niet van komen. ,,Ik wil nu bij mijn moeder en zusje blijven. Intussen kan ik wel gewoon mijn stage blijven doen en verdergaan met mijn mbo-opleiding.’’ En nee, daarna zal hij geen hbo-opleiding gaan doen. Shadi weet inmiddels dat hij straks met een mbo-diploma meer dan voldoende bagage heeft voor een prima baan in de reiswereld. ,,Bovendien vind ik mezelf te oud als ik klaar ben met het mbo, ik wil gaan werken.’’

Intussen vertelt hij, ondanks de trieste situatie van zijn moeder, zijn verhaal aan kinderen en andere jongeren. Hij beseft dat hij een inspiratiebron kan zijn voor iedereen die ‘van ver’ moet komen, voor mensen die na hartverscheurende gebeurtenissen de kracht vonden om een nieuw leven op te bouwen. Shadi: ,,Ik wil een voorbeeld zijn voor andere jongeren die uit oorlogsgebieden zijn gekomen, voor kinderen die alles kwijtraakten. In Nederland kun je een geweldig leven hebben. Ik voel me in Den Haag helemaal thuis, met mijn familie, nieuwe vrienden en een goede opleiding. Ik wil verder bouwen aan een mooie toekomst, en hoop dat ik anderen kan inspireren.’’