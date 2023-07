met video In Oekraïne gesneuvel­de Achterhoe­ker Benjamin (27) krijgt politie­boot naar zich vernoemd in Kyiv

Benjamin Galli uit Winterswijk sneuvelde vorig jaar in Oekraïne als strijder voor de vrijheid. In dat land zijn ze de vrijwillige inzet van de Achterhoeker nog niet vergeten. Recent is een patrouilleboot van de politie vernoemd naar de 27-jarige Winterswijker.