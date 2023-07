Buitenpost ziet af van gang naar de rechter en gaat op zondag voetballen tegen Longa’30 en MASV

Zwarte Cross was voor Anne een groot feest met haar 15 nieuwe vrienden: ‘Ik heb best wel gek gedaan’

Alleen op de Zwarte Cross? Integendeel, Anne Arts van der Zanden (25) uit Winssen was er met zo’n vijftien nieuwe vrienden. In een razend tempo gekregen door een oproep op Facebook. ,,Ik heb best wel gek gedaan.”