Dode bij bedrijfsongeval in Groenlo na incident met shovel

Grand-café Hendrixen gaat weer open, met de favoriete opvolgers van Walter en Birgit

Dat Aron en Hèlen Wallis de nieuwe uitbaters worden van grand-café Hendrixen in Doetinchem mag geen verbazing wekken. Gepokt en gemazeld in de regionale horeca was het stel met stip de favoriete opvolger van de familie Hendrixen, die al op 1 september is gestopt met het populaire horecabedrijf.