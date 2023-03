Doelman Rutger Tenhagen vertrekt bij Longa’30

Montfer­land zet plannen regelstati­on door na ultimatum Liander: ‘Het is dit of anders niets’

Als de gemeente Montferland zich verzet tegen een nieuw regelstation in Lengel, komt ze pas in 2027 weer in aanmerking voor een forse uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Dat is de reden dat Montferland netbeheerder Liander door laat gaan met de voorbereidingen voor het nieuwe regelstation.