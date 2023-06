Een ‘levend boek’ lenen in de bibliotheek: in gesprek met een dragqueen en polyamorist

Amicitia Rietmolen geeft een concert in een opmerkelij­ke locatie, een bedrijfs­hal: ‘De akoestiek is wonderbaar­lijk goed’

De steigers zijn aan de kant geschoven in de bedrijfshal van aannemer Kormelink in Rietmolen. Even geen werk, maar wel livemuziek vanwege Amicitia toert verdan. Een concert van de rooms-katholieke muziekvereniging Amicitia uit Rietmolen. „Je zult wat harder moeten blazen om goed over te komen.”